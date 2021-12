Joe Biden tekisi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ”hyvin, hyvin vaikeaksi”

Yhdysvallat ja Ukraina kertovat Venäjän lisäävän joukkojaan Ukrainan rajan läheisyydessä. Presidentti Joe Biden varoittaa Venäjää.

Ukraina on kertonut Venäjän lisänneen merkittävästi joukkojaan sen rajan läheisyydessä ja suunnittelevan hyökkäystä maahan, mahdollisesti tammikuun aikana.

Yhdysvallat on kertonut sillä olevan todisteita Venäjän suunnittelemasta ”suuren luokan” hyökkäyksestä Ukrainaan. Yhdysvallat on varoittanut Venäjää jo aiemmin, että Nato-liittouma on valmistautunut vastatoimiin taloudellisten pakotteiden muodossa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tekevänsä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ”hyvin, hyvin vaikeaksi”, kertoo The Guardian.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kieltänyt syytökset. Putinin ja Bidenin on määrä keskustella videopuhelussa asiasta ensi viikolla.

Biden kertoi medialle, että hän on koonnut kattavan ja merkityksellisen joukon aloitteita, jotta Putinin olisi hyvin, hyvin vaikeaa edetä ja tehdä se, mitä ihmiset pelkäävät hänen tekevän.

Ukrainan puolustusministeri Oleksiy Reznikov sanoi perjantaina uskovansa, että tammikuun loppupuoli olisi Venäjälle otollisin aika kiihdyttää toimiaan. Puolustusministeri arvioi Venäjällä olevan rajan tuntumassa noin sadantuhannen sotilaan vahvuus.

Venäjä suunnittelee jopa 175 000 sotilaan sijoittamista Ukrainan rajalle, kirjoittaa Washington Post viitaten amerikkalaisiin tiedustelulähteisiin. Lehden mukaan rajalle ollaan siirtämässä myös tykistöä ja tankkeja.

Washington Postin mukaan Venäjä siirtää joukkoja koko ajan myös pois rajalta samaan aikaan kun tuo uusia joukkoja toisaalle, jotta sotilaiden kokonaismäärää olisi vaikea hahmottaa ja mahdolliset operaatiot pysyisivät paremmin salassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei vahvistanut lukuja, mutta ilmoitti olevansa erittäin huolestunut Venäjän toimista.

Sotatoimet Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet vuodesta 2014 Krimin valtauksesta saakka.