Yli 30 kuollut Malissa bussiin kohdistetussa hyökkäyksessä

Uusin isku on osa viimeaikaisten hyökkäysten sarjaa.

Ainakin 31 ihmistä on kuollut aseistettujen militanttien hyökättyä siviilejä paikalliselle kauppapaikalle kuljettaneeseen bussiin Malissa, kertoo BBC. Paikallisten lähteiden mukaan suurin osa uhreista on kauppapaikalla työskennelleitä naisia.

Hyökkäys on viimeisin jihadistikapinallisten viime aikoina Malissa suorittamista lukuisista veriteoista. Tilanne on pahentunut Maan Moptin alueella viime kuukausina nopeasti. Aiempia iskuja on yhdistetty muun muassa äärijärjestö Al-Qaidan taistelijoihin.

Jihadistien hyökkäyksien lisääntymisen arvellaan johtuvan viimeisen 1,5 vuoden aikana tapahtuneista kahdesta vallankaappauksesta, jotka ovat heikentäneet maan keskushallintoa sekä saaneet Ranskan keskeyttämään yhteiset sotilasoperaatiot Malin armeijan ja omien maahan sijoitettujen 5 100 sotilaansa välillä.

Malin toukokuista vallankaappausta seurannut siirtymäkauden hallitus ei ole toistaiseksi kommentoinut hyökkäystä. Hyökkäys tapahtui vain päiviä sen jälkeen, kun kapinalliset hyökkäsivät YK:n saattueen kimppuun maan pohjoispuolella.

Heikko turvallisuustilanne on saanut huhujen mukaan Malin keskushallinnon kääntymään venäläisen Ryhmä Wagner -palkkasoturiryhmän puoleen.