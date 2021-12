Tällainen on keski­sormea heilutteleva ”Ranskan Trump” – presidentti­kisaan lähteneen media­persoonan avustajan väitetään odottavan hänen lastaan

Sitoutumattomana ehdokkaana kampanjoiva Eric Zemmour, 63, on ensi kevään presidentinvaaleihin ilmoittautuneiden ehdokkaiden kärkikolmikossa.

Eric Zemmour on äärioikeistolainen toimittaja ja kirjailija, joka tunnetaan provosoivista puheenvuoroistaan ja maahanmuuttovastaisesta puhetavastaan.

Ranskan poliittinen kenttä on murroksen äärellä, kun Ranskan Trumpiksi kutsuttu Eric Zemmour ilmoitti tällä viikolla lähtevänsä mukaan ensi huhtikuussa järjestettäviin presidentinvaaleihin. Hän on ehdolla sitoutumattomana.

Zemmour on äärioikeistolainen toimittaja ja kirjailija, joka tunnetaan provosoivista puheenvuoroistaan ja maahanmuuttovastaisesta puhetavastaan. Hän kertoi pyrkivänsä presidentiksi, ”jotta ranskalaistyttöjen ei tarvitsisi sonnustautua pään peittävään huiviin".

Julkistus muistutti visuaalisesti Ranskan ikonisesta johtajasta Charles de Gaullesta, sillä Zemmour kertoi vaalikampanjasta suuren kirjoituspöydän äärellä kuvatulla Youtube-videolla. Hän luki puheensa vanhanaikaiseen mikrofoniin. Video on France24:n mukaan visuaalisesti samankaltainen kuin kuuluisa kuva, jossa de Gaulle soittaa ja pyytää ranskalaisia liittymään vastarintaan natsi-Saksaa vastaan.

– Ei ole enää aikaa uudistaa Ranskaa, mutta meidän täytyy pelastaa se, Zemmour sanoo videolla.

Eric Zemmouria, 63, on kutsuttu ranskalaisen rasismin äärimmäiseksi äänenkannattajaksi. Hän on kertonut muun muassa, että kaikkien etunimien pitäisi ”viestiä ranskalaisuutta”. Zemmour kannattaa niin sanottua väestönvaihtoteoriaa. Hänen mielestään poliittinen valta kuuluu miehille, ja naisten rooli on hoitaa lapsia.

Hänet on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuosina 2011 ja 2018. Ensimmäisellä kerralla hän puhui tummaihoisista ja arabeista loukkaavasti televisiossa ja toisella kerralla hän halvensi muslimeita puheissaan.

63-vuotias Eric Zemmour julkisti ehdokkuutensa vanhanaikaista estetiikkaa huokuvalla videolla.

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia ja Eric Zemmouria on verrattu usein toisiinsa. Ranskalainen sosiologi ja antropologi Didier Fassin kirjoittaa Guardianissa, että miehissä on paljon yhtenevää, mutta myös eroavaisuuksia.

Fassinin mukaan Zemmourilla on intellektuelli tausta eliittiyliopistoineen ja historiaa käsittelevine kirjoineen. Trump on Fassinin mukaan selvästi vulgäärimpi. Hän myös kirjoittaa Zemmourin retoriikan olevan Trumpin retoriikkaa rajumpaa.

Ranskalainen viihdeuutisiin keskittynyt Closer-lehti julkaisi hieman ennen ehdokkuuden julkistamista uutispommin. Lehden mukaan Zemmourin 28-vuotias poliittinen avustaja Sarah Knafo odottaa hänen lastaan.

Zemmour ei ole kiistänyt eikä myöntänyt asiaa, mutta hän on kertonut haastavansa lehden oikeuteen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Paris Match -lehti on myös julkaissut kuvia Zemmourista ja Knafosta halailemassa.

Zemmour on ollut naimisissa Mylène Chichportichin kanssa vuodesta 1982, ja pariskunnalla on kolme aikuista lasta. Zemmour kampanjoi perinteisten perhearvojen puolesta. Kansalaiset ovat usein suhtautuneet ranskalaisten poliitikkojen salasuhteisiin suopeasti.

Zemmourin kampanjan alku on noussut uutisiin myös siksi, että Zemmour näytti Marseillessa auton ikkunasta keskisormea tuntemattomalle naiselle.

Zemmour ikuistettiin valokuviin, kun hän näytti auton ikkunasta keskisormea tuntemattomalle naiselle.

Eric Zemmour pitää sunnuntaina Pariisissa ensimmäisen virallisen vaalitapahtumansa, johon odotetaan tuhansia osanottajia.

Politicon gallup-koosteen mukaan Zemmour on tällä hetkellä kolmantena presidentinvaalikisassa. Istuvan presidentin Emmanuel Macronin kannatus on 24 prosenttia, Marine Le Penin 19 prosenttia ja Zemmourin 14 prosenttia. Le Penin kannatus laski gallupeissa selvästi samaan aikaan, kun Zemmourin kannatusta alettiin mitata.

Aiemmin Zemmour on ollut gallupeissa jopa toisena Macronin perässä.

Joidenkin analyytikoiden mukaan Zemmourin ehdokkuus saattaa hyödyntää kansallisen liittouman Le Peniä, sillä se saa Le Penin vaikuttamaan maltillisemmalta.

Politiikan tutkija Marcel Gauchet sanoi AFP:lle, että Zemmourin retoriikan rinnalla Marine Le Pen vaikuttaa ”aivan tavalliselta ehdokkaalta”. Hänen mukaansa Zemmourin päätös rakentaa kampanjansa lähes pelkästään maahanmuuton ympärille kertoo maahanmuuton kasvavasta poliittisesta merkityksestä.

Kiistanalaisista lausunnoistaan tunnettu Zemmour on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuosina 2011 ja 2018.

Kaikki puolueet eivät ole vielä julkaisseet ehdokkaitaan. Ranskan vanhat suuret puolueet republikaanit ja sosialistit ovat menettäneet hyvin paljon kannatustaan viime aikoina. Republikaanien odotetaan kertovan pian ehdokkaansa. Sosialistit ovat kertoneet, että Fabien Roussel edustaa puoluetta. Politicon gallupien mukaan Rousselin kannatus on kaksi prosenttia.

Viime presidentinvaalit vuonna 2017 voitti oman puolueensa perustanut Macron, joka oli aiemmin toiminut ministerinä ja eronnut ministerinkautensa aikana sosialistisesta puolueesta. Macron ei ole vielä kertonut, hakeeko hän odotusten mukaisesti jatkokautta maan johdossa.

Vuonna 2017 toiselle kierrokselle pääsi Kansallisen rintaman Le Pen, joka sai toisella kierroksella äänistä 33,6 prosenttia. Vuonna 2018 puolue vaihtoi nimensä Kansalliseksi liittoumaksi.

Zemmourin vanhemmat muuttivat Algeriasta Ranskaan Algerian sodan aikaan 1950-luvulla. Zemmour syntyi Ranskassa vuonna 1958 berberijuutalaiseen perheeseen. New York Times kirjoitti 2019, että Zemmour ei ole koskaan käynyt itse Algeriassa. Hänen vähemmistötaustaansa on analysoitu paljon eri yhteyksissä.

– Esi-isäni kääntyivät berberiranskalaisiksi maistettuaan ranskalaista rauhaa ja kulttuuria, Zemmour on itse kirjoittanut perheen muutosta Ranskaan.

Zemmourin vanhemmat muuttivat Ranskaan Algeriasta 1950-luvulla.

Perhe asui Pariisin esikaupungissa Dracyssä, kun Zemmour oli pieni. Isä työskenteli ensihoitajana ja äiti oli kotona. Myöhemmin he muuttivat Pariisin 18. kaupunginosaan, jossa Zemmourin isä saattoi puhua kadulla ja kahviloissa arabiaa.

– En kasvanut millään tavalla isäni Algeria-kultissa, Zemmour on kirjoittanut.

– Perheeni suvut (Algeriassa) olivat köyhiä ja elivät puutteessa, eivätkä he olleet surullisia siitä, mitä he jättivät taakseen – he eivät jättäneet mitään. Ranska oli elämää, Algeria nostalgiaa; Ranska oli mahtimaa, Algeria pieni kotimaa.

Zemmour kävi yksityistä juutalaista koulua ja opiskeli Tooraa. 11-vuotiaana hän löysi Napoleon Bonapartesta kertovan kirjan, johon hän upposi täysin.

Lukion jälkeen koulussa menestynyt Zemmour pääsi opiskelemaan arvostettuun Sciences Pon yliopistoon. Sciences Pon jälkeen hän pyrki kahdesti jatkamaan opintojaan eliittiyliopistona tunnettuun École Nationale d’Administrationiin, mutta ei päässyt sisään. Hän ryhtyi Quotidien de Paris -lehden poliittiseksi toimittajaksi.

1990-luvulla hän aloitti suuren sanomalehden Le Figaron poliittisena toimittajana ja tuli tunnetuksi kärkkäistä kommenteistaan.

Vuonna 2006 Zemmour otti vastaan pestin lauantai-illan puheohjelman panelistina ja hänen näkemyksensä tulivat yhä tutummaksi ranskalaisille. Häntä ohjelmaan pyytänyt Laurent Ruquier joutui myöhemmin puolustamaan päätöstään julkisesti.

– Jossain vaiheessa ruuvi löystyi, se on selvää, Ruquier sanoi Zemmourista.

– Mutta siihen aikaan, kun me päätimme tuoda hänet ohjelmaan, ajattelimme, että hän edustaa osaa ranskalaisesta yhteiskunnasta.

2010-luvulla hän on kirjoittanut useita suosittuja historiallisia kirjoja. Muun muassa hänen kirjansa islamin ”kolonisaatiosta” Ranskassa on ollut myyntimenestys.