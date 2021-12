Kommentti: Putinin vaatimissa sopimuksissa on ainakin viisi suurta sudenkuoppaa – Suomen Nato-jäsenyyden estäminen olisi vasta yksi

Jos Venäjän esittämät ehdot hyväksyttäisiin, Vladimir Putin voisi ryhtyä pian tarjoamaan Naton ulkopuolelle jätetyille valtioille Venäjän itsensä johtamaa Kollektiivisen turvallisuusjärjestön jäsenyyttä, Arja Paananen kirjoittaa.

Kulunut joulukuu on ollut suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa aikamoista Kremlin mielistelijöiden esiinmarssia.

Kaikki alkoi, kun presidentti Vladimir Putin julisti joulukuun alussa vaatimuksensa Naton itälaajentumisen kiellosta ja vaati Venäjälle sitovia turvatakuita.

Siitä käynnistyi asioiden parhain päin selittäminen niin suomalaisten Putin-myötäilijöiden kuin erilaisten Venäjä-taustaisten vaikuttajahenkilöidenkin taholta.

On muun muassa vähätelty, että eihän tässä ole mitään uutta, sillä Venäjän kielteinen Nato-kanta on ollut kaikilla tiedossa. On myös väitetty, että eihän tämä edes koske Suomea millään tavalla. Lisäksi on todisteltu, että sehän on vain hyvä asia, että Venäjä ehdottaa lännelle sopimusta; mitä pahaa siinä on?

Aloitetaan siitä, että Venäjän luonnostelemat Naton laajentumiskieltosopimukset koskisivat tasan tarkkaan myös Suomea ja Ruotsia – eivät ainoastaan Ukrainaa ja muita entisiä neuvostotasavaltoja.

Sopimusehdotukset löytyvät Venäjän ulkoministeriön sivuilta paitsi venäjäksi niin myös englanniksi, joten kieliä taitavat voivat käydä ne itse sieltä lukemassa.

Ehdotetussa Venäjä-Nato-sopimuksessa lukee vapaasti suomennettuna näin:

”Pohjois-Atlantin sopimuksen jäsenvaltioita edustavat sopimusosapuolet sitoutuvat velvoitteeseen, jolla suljetaan pois Naton laajentuminen muun muassa Ukrainaan sekä muiden valtioiden liittäminen jäseneksi.”

”Muita valtioita” ei yksilöidä nimillä, mutta tässä kohdassa ei ole myöskään mitään määrettä, joka viittaisi entiseen Neuvostoliittoon.

Venäjä–Yhdysvallat-sopimuksen ehdotuksessa on lisäksi erityinen Yhdysvaltoja koskeva sitoumus. Vapaasti käännettynä se kuuluu näin:

”Yhdysvallat sitoutuu estämään Pohjois-Atlantin liiton laajentamisen edelleen idän suuntaan ja kieltäytymään ottamasta liittoumaan valtioita, jotka kuuluivat aiemmin Neuvostoliittoon.”

Viittaus entisiin neuvostotasavaltoihin on siis lisätarkennus. Sitä ennen tulee sitoutuminen, jolla estettäisiin Naton laajentaminen ”idän suuntaan” eli Venäjän kielenkäytössä kohti heitä itseään.

” Venäjä yrittää saada julistettua kaikki Naton nykyiset itäeurooppalaiset jäsenvaltiot ikään kuin toisen luokan Nato-maiksi.

Entä onko Venäjän Nato-kannoissa mitään uutta?

On paljonkin. Venäjä ei nimittäin yritä estää ainoastaan Naton itälaajentumista, vaan se yrittää saada julistettua kaikki Naton nykyiset itäeurooppalaiset jäsenvaltiot ikään kuin toisen luokan Nato-maiksi.

Sopimusluonnoksessa ehdotetaan, että Euroopan tilanne joukkojen ja aseistuksen osalta jäädytettäisiin vastaamaan vuoden 1997 toukokuun 27. päivän tilannetta. Päivämäärä pohjautuu hetkeen, jolloin solmittiin Naton ja Venäjän välinen yhteistyösopimus.

Ehdotetun tekstin mukaan sekä Venäjä että Natoon 1997 kuuluneet maat sitoutuisivat siihen, että ne eivät sijoita mihinkään Euroopan maahan mitään lisäjoukkoja tai aseistusta, jota ei ollut sijoitettuna jo toukokuussa 1997.

Saattaa kuulostaa jalolta, että Venäjä ottaisi itselleenkin tämän saman sitoumuksen. Mutta mitä se tarkoittaisi käytännössä?

Vuoden 1997 jälkeen Naton jäseniksi ovat liittyneet omasta hakemuksestaan seuraavat valtiot: Puola, Tshekki, Unkari, Viro, Latvia, Liettua, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroatia, Montenegro ja Pohjois-Makedonia.

Jos Venäjän ehdot hyväksyttäisiin, Nato ei saisi vahvistaa näiden maiden puolustusta. Hyvästellä voisi siis vaikkapa Puolassa ja Baltiassa olevat Naton monikansalliset taisteluosastot ja Yhdysvaltain joukot, joita nuo maat ovat halunneet turvakseen nimenomaan Venäjän aiheuttaman turvallisuusjärkytyksen vuoksi.

Kun Venäjä keväällä 2014 kaappasi itselleen Krimin niemimaan Ukrainalta ja provosoi käyntiin peitesotansa Itä-Ukrainassa, Nato sai havaita tulleensa pahasti yllätetyksi. Vasta siitä alkoi Naton kiireellinen muutos kriisinhallintajärjestöstä takaisin kohti perinteistä sotilaallista puolustusliittoa.

Ukrainan osalta Putin ei vaadi ainoastaan sitä, että maa ei saa liittyä Natoon.

Kaikkia Naton jäsenmaita vaaditaan lisäksi sopimaan Venäjän kanssa, että yksikään näistä valtioista ei saisi antaa minkäänlaista sotilaallista apua Ukrainalle. Sama ehto velvoittaisi Nato-maita myös Itä-Euroopassa ja Georgiassa Kaukasuksella.

Ehdotetussa tekstissä tämä on ilmaistu näin:

”Pohjois-Atlantin sopimuksessa jäseninä olevat sopimusosapuolet kieltäytyvät kaikenlaisesta sotilaallisen toiminnan harjoittamisesta Ukrainassa, kuten myös Itä-Euroopan valtioissa, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa.”

Venäjälle ei tällaista kieltoa asetettaisi kuitenkaan vastavuoroisesti.

Yhdysvalloilta kiellettäisiin lisäksi erikseen kahdenvälinen sotilasyhteistyö Natoon kuulumattomien entisten neuvostasavaltojen kanssa.

Ehdotetuissa sopimuksissa on monenlaisia muunlaisiakin sudenkuoppia. Yksi koskee sitoumuksia, joita Venäjä näennäisesti tarjoutuu – tai nimenomaisesti ei tarjoudu – ottamaan itselleen.

Venäjä ei ottaisi itselleen esimerkiksi minkäänlaista vastavuoroista sitoutumista olla laajentamatta omaa Kollektiivisen turvallisuusjärjestön puolustusliittoaan lännen suuntaan.

Kun Neuvostoliitto kaatui 1991, se merkitsi loppua myös itäblokin sotilasliitolle eli Varsovan liitolle. Venäjä on kuitenkin perustanut oman Kollektiivisen turvallisuusjärjestönsä (CSTO / ODKB), jonka jäseninä ovat tällä hetkellä Venäjä, Valko-Venäjä, Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Tadzhikistan. Lisäksi Afganistan ja Serbia ovat tarkkailijajäseninä.

” Ensimmäinen vaihtoehto on, että Putin pitää meitä kaikkia täysinä idiootteina.

Putinin kannalta olisi varmasti kätevää, jos hän voisi ryhtyä tarjoamaan jatkossa omaa turvallisuusjärjestöään niille valtioille, joiden nenän edestä Naton ovi olisi läimäisty kiinni ikiajoiksi.

Sopimusehdotuksissa ei mainita myöskään minkäänlaisia sitoumuksia Venäjän kanssa valtioliitossa olevalle Valko-Venäjälle. Voisiko Venäjä siis kiertää sopimusvelvoitteitaan teettämällä ne asiat Valko-Venäjällä?

Piru piilee yksityiskohdissa, sanotaan. Yhdessä lehtijutussa niitä kaikkia on mahdotonta käydä läpi.

Otetaan silti vielä yhdeksi esimerkiksi tekstikohta, jossa Venäjä ehdottaa Yhdysvalloille suostumista seuraavanlaisiin velvoitteisiin molemminpuolisesti:

”Osapuolet pidättäytyvät sijoittamasta asevoimiaan ja aseistustaan muun muassa kansainvälisten organisaatioiden, sotilasliittojen tai liittoumien puitteissa sellaisille alueille, joiden kohdalla tällainen sijoittaminen tulkittaisiin toisen sopimusosapuolen taholta uhaksi kansalliselle turvallisuudelle, lukuun ottamatta tällaista sijoittamista sopimusosapuolten omien kansallisten alueiden sisällä.”

Venäjä on tunnetusti mestari tulkitsemaan kaiken mahdollisen uhaksi omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Jos tämä kohta hyväksyttäisiin, voisiko siis pelkkä Venäjän oma tulkinta kokemastaan uhasta riittää estämään esimerkiksi Yhdysvaltain kahdenkeskisen puolustusyhteistyön vaikkapa Ruotsin ja Suomen kanssa?

Ja vaikka Yhdysvallat kuinka tulkitsisi Venäjän sotajoukkojen liikuttelun Ukrainan rajan tuntumassa uhaksi sekä Ukrainan turvallisuudelle että omalle turvallisuudelleen, se olisi siis tämän ehdotuksen mukaan puolestaan täysin sopimuksen mukaista sallittua toimintaa Venäjälle?

Puhumattakaan siitä, mitä Venäjä tekee Krimillä. Venäjä tietenkin tulkitsisi alueen omaksi kansalliseksi alueekseen. Siihenkään ei nykyinen sopimusehdotus tarjoaisi mitään erillistä määrittelyä – eli ei siis mitään sijaa nokan koputtamiselle sen paremmin Ukrainalle itselleen kuin Yhdysvalloille ja Natollekaan.

Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä?

Ensimmäinen vaihtoehto on, että Putin pitää meitä kaikkia täysinä idiootteina.

Toinen vaihtoehto on, että Venäjä yrittää luoda tilanteen, jossa se voi hetkenä minä hyvänsä ryhtyä esittämään marttyyriä. Propagandassa sanottaisiin, että Putin hyvää hyvyyttään ehdotti sopimusta, mutta länsi kieltäytyi siitä.

Näin saataisiin aikaan casus belli: oikeutus eli suoremmin sanottuna tekosyy Ukrainan uuteen sotaan.