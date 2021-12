Oslossa firman pikkujouluista omikrontartunnan saaneet eivät ole joutuneet sairaalahoitoon.

Firman pikkujouluista koronaviruksen omikrontartunnan saaneet norjalaiset potilaat kärsivät vain lievistä oireista, sanoi oslolaisen Frognerin kaupunginosan terveyspalvelujen avustava ylilääkäri Tine Ravlo perjantaina uutistoimisto NTB:lle.

Ravlon lausunnosta kertoi muun muassa Aftenposten.

– Olemme käyneet läpi Oslossa asuvat, ja heidän oireisiinsa kuuluu päänsärkyä tai kurkkukipua. Joillakin on yskää. Kyse on oireista, joita me lääkärit kutsumme lieviksi, Ravlo kertoi.

Potilaat ovat kotihoidossa, eikä ketään ole otettu sisään sairaalaan. Infektion itämisaika näyttäisi Ravlon mukaan olevan kahdesta neljään vuorokautta.

Ravlon mukaan oslolaispotilaiden taudinkuva vastaa hyvin eteläafrikkalaisten lääkäreiden kuvaamia oireita.

– Sieltä on raportoitu vilustumisen oireita ja lieviä influenssan oireita. Potilaat ovat hyväkuntoisia.

Norjalaisen aurinkoenergiayhtiön pikkujoulut pidettiin 26. marraskuuta. Juhlavierailta löytyi 50–60 koronatartuntaa, joista epäiltyjä omikrontapauksia on 10–15.

Yhtiöllä on toimintaa Etelä-Afrikassa, ja pikkujouluissa oli kaksi Kapkaupungin-konttorissa vieraillutta työntekijää.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan omikronia oli torstaihin puoleen päivään mennessä löytynyt 15:sta eurooppalaisesta maasta. Laboratoriossa vahvistettuja tapauksia oli torstaina 79. ECDC:n mukaan yksikään tartunnoista ei ole johtanut vakavaan tautiin tai kuolemaan.

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, onko omikron vähemmän vaarallinen kuin deltamuunnos.