Vladimir Putinin ja Joe Bidenin henkilökohtaista tapaamista yritetään Venäjän median mukaan järjestää vuoden 2022 alkuun. Izvestija nosti jo Helsingin esiin yhdeksi mahdolliseksi tapaamispaikaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen yhdysvaltalainen kollegansa Joe Biden saattavat puhua videoyhteyden avulla jo ensi viikolla.

Kommersant-lehti kertoo omiin lähteisiinsä vedoten, että presidenttien etätapaamista videokonferenssin muodossa yritetään saada aikaan pikaisesti. Yksi mahdollinen päivä on ensi viikon tiistai 7. joulukuuta.

– Esillä on päivämäärä 7. joulukuuta, mutta se ei ole vielä lopullisesti sovittu, Kommersant kertoo.

Sekä Venäjän että Yhdysvaltain puolelta on kerrottu julkisuuteen, että presidenttien kiireisistä kalentereista johtuen yhteisen päivämäärän löytämisessä on ollut hankaluuksia. Halu keskinäiseen puhekontaktiin on kuitenkin olemassa molemmilla osapuolilla.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on vahvistanut Kremlin puolelta, että presidenttien tapaaminen etäyhteyksin yritetään saada aikaan vielä ennen uutta vuotta.

” Izvestijan mukaan yksi mahdollinen presidenttien tuleva tapaamispaikka on ”neutraali Suomi”.

Kommersant on kertonut puolestaan jo aiemmin, että videopuhelun lisäksi suunnitelmissa on saada aikaan presidenttien henkilökohtainen tapaaminen. Lehden mukaan huippukokousta kaavaillaan vuoden 2022 alkuun.

Izvestija-lehden mukaan ”ei ole poissuljettua”, että presidenttien henkilökohtainen tapaaminen toteutuu ensi vuoden alussa.

Izvestijan mukaan yksi mahdollinen presidenttien tuleva tapaamispaikka on ”neutraali Suomi”, jossa pidettiin kesällä 2018 Putinin ja silloisen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaaminen. Venäjän mediassa Suomesta käytetään usein ilmaisua ”neutraali”, kun sillä viitataan itse asiassa Suomen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen.

Izvestijan tuoreesta artikkelista käy ilmi, että lehti on ollut yhteydessä myös Suomen ulkoministeriöön mahdollisen tulevan huippukokouksen suhteen.

– Ulkoministeri Pekka Haavisto ilmaisi jo aiemmin tänä vuonna Suomen valmiuden järjestää Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen. Meidän kantamme tähän asiaan on edelleen voimassa, Izvestija kertoo saaneensa vastaukseksi Suomen ulkoministeriöstä.

Anthony Blinken ja Sergei Lavrov tapasivat toisensa torstaina Tuhkolmassa Etyj-kokouksen yhteydessä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasi torstaina Tukholmassa Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin. Tapaaminen toteutui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ministerineuvoston kokouksen yhteydessä.

Esillä oli Yhdysvaltain huoli Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan vastaisella rajalla ja Venäjän yrityksistä horjuttaa Ukrainaa. Blinken kertoi tehneensä Lavroville selväksi, että jännitteiden ja uhkan aiheuttaja on Venäjä itse, ei Ukraina tai Nato.

Lavrov toisti Tukholmassa puolestaan Putinin keskiviikkona esittämät vaatimukset Naton itälaajentumisen pysäyttämisestä juridisesti sitovin sopimuksin. Keskusteluissa valmisteltiin niin ikään presidenttien mahdollisia tulevia kontakteja.

Blinken vahvisti Tukholmassa, että presidenttien kontaktin on tarkoitus toteutua pian.

– Minulla ja ulkoministeri Lavrovilla oli suorapuheinen keskustelu meidän eriävistä näkökulmistamme. Sovimme, että kerromme tuloksista presidenteillemme, joilla lienee mahdollisuus puhua suoraan toisilleen lähitulevaisuudessa, Blinken sanoi omassa lehdistötilaisuudessaan.

Putin ja Biden tapasivat toisensa ensi kertaa presidentteinä huippukokouksessa kasvokkain viime kesäkuussa Genevessä. Myös tuolloin yhtenä tapaamispaikkana oli esillä Suomi, mutta Sveitsi veti lopulta pidemmän korren.