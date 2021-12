Venäjä siirtää ohjusjärjestelmiä kiistanalaisten saarten läheisyyteen Tyynellämerellä

Venäjä on edelleen sitoutunut ratkaisemaan Japanin kanssa saarien omistuksesta käytävän kiistan neuvottelemalla.

Venäjä on lähettänyt rannikon puolustukseen tarkoitettuja ohjusjärjestelmiä Kuriilien saaristoon, kertoo brittilehti The Guardian. Lehden mukaan Venäjän tarkoituksena on osoittaa tiukasti kantansa Japanin kanssa saarien omistuksesta käytävässä kiistassa.

Ohjusjärjestelmiä siirrettiin Matuan saarelle, joka sijaitsee Kuriilien keskipaikkeilla. Japani väittää omistavansa neljä eteläisintä saarta, joista pohjoisimpien lähellä Matua on.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi torstaina kuvia ja videota, joissa näytettiin valtavien ohjusajoneuvojen kuljettavan aseistusta saaren rannalla pidetyissä harjoituksissa. Bastion-nimellä kulkeva ohjuspuolustusjärjestelmä kykenee osumaan merellä liikkuviin kohteisiin jopa 500 kilometrin päästä.

Venäjä on pyrkinyt viime vuosina lisäämään sotilaallista läsnäoloaan Kuriileilla, jotka Neuvostoliitto valtasi itselleen toisen maailmansodan viimeisinä hetkinä. Japani vaatii itselleen alueellisia oikeuksia Kuriili-ketjun neljälle eteläisimmälle saarelle, ja kutsuu niitä pohjoisiksi alueikseen.

Vuosikymmeniä jatkunut kiista saarista on jopa estänyt maita allekirjoittamasta virallista sotilaallisen vihanpidon lopettavaa rauhansopimusta. 11 kilometriä pitkä Matuan saari toimi toisen maailmansodan aikana muun muassa Japanin sotilastukikohtana. Neuvostoliiton vallattua saaren tukikohta päätyi puna-armeijan käyttöön. Neuvostoliiton romahdettua tukikohta suljettiin.

Kremlin edustaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä on oikeus sijoittaa joukkoaan alueilleen kuten se katsoo tarpeelliseksi. Hän lisäsi, että Venäjä pitää suhteitaan Japaniin suuressa arvossa, ja on edelleen sitoutunut ratkaisemaan kiistan neuvottelemalla.