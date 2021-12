Mikä ihmeen nimi on omikron? Tästä syystä WHO päätti hypätä kahden kreikkalaisen kirjaimen yli

Google-haut sanoilla omikron ja omicron ovat räjähtäneet viikon aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO nimesi uuden, Etelä-Afrikassa ensimmäisenä tavatun koronamuunnoksen kreikkalaisten aakkosten 15. kirjaimella omikronilla.

Välistä jäi kaksi kreikkalaista aakkosta.

– Nyy oli liian helposti sekoitettavissa sanan new [uusi] kanssa, WHO:n edustaja Tarik Jasarevic kertoi New York Timesille.

– Ja ksiitä ei käytetty, koska se on yleinen sukunimi, hän kertoi.

Kirjaimen ksii englanninkielinen kirjoitusasu sattuu olemaan sama kuin Kiinan johtajan Xi Jinpingin sukunimi. Kiinassa on tavallista, että sukunimi kirjoitetaan ennen etunimeä.

Esillä on ollut pohdintaa siitä, oliko nimenomaan Kiinan johtajan nimellä tekemistä kirjaimen välistä jättämisen kanssa.

Jasarevic kertoi, että WHO pyrkii välttämään sairauksien nimeämisessä sitä, että nimet loukkaavat mitään ”kulttuurista, sosiaalista, kansallista, alueellista, ammatillista tai etnistä ryhmää”.

Mutta mikä ihmeen omikron?

Omikron viittaa kreikan kielessä lyhyeen o-kirjaimeen. Aakkoston 24. ja viimeinen kirjain oomega taas äännettiin muinaiskreikassa pitkänä o-vokaalina.

Voidaan siis sanoa, että omikron on sama kuin suomen kielen o.

Googlen tilastotietojen mukaan sanalla omikron ei oltu tehty Suomessa käytännössä ollenkaan verkkohakuja ennen perjantaita 26. marraskuuta, jolloin haut alkoivat iltaseitsemän ja -kahdeksan välillä. Alustavan arvion mukaan tämän viikon hakumäärät ovat nelinkertaistuneet viime viikosta ja yli 95 kertaa suuremmat kuin koskaan aiemmin.

Englannin kielen sanan omicron suhteen tilanne on melko vastaava. Joitakin muun muassa Pokemoniin ja vuonna 1999 julkaistuun Omikron-nimiseen videopeliin liittyviä hakuja on ollut. Google antaa hakusanojen historiaa vuodesta 2004, ja sanan omicron kohdalla tilaston kuvaaja matelee nollan tuntumissa, kunnes kello löi 19.00 perjantaina 26. marraskuuta.

WHO nimesi Etelä-Afrikassa ensimmäisenä havaitun koronamuunnoksen huolta aiheuttavaksi muunnokseksi perjantaina Suomen aikaa iltaseitsemän aikaan.

Aakkosissa omikronia edeltää rimssu, joka voi osin olla matematiikan tai fysiikan tunneilta tuttu.

Alfa, beeta, gamma, delta, epsilon, zeeta, eeta, theeta, ioota, kappa, lambda, myy, nyy ja ksii.

WHO päätti ottaa kreikkalaiset aakkoset käyttöön toukokuun lopussa, kun Intiasta lähtöisin ollut virusmuunnos levisi maailmalla. Se sai nimekseen delta.

Saskatchewanin yliopiston virologi Angela Rasmussen kertoo New York Timesin haastattelussa, että vanha nimitystapa oli hankala. Tieteelliset pitkät nimet menivät puheessa helposti sekaisin, ja maannimiin perustuvat kutsumanimet olivat epäreiluja ihmisille, jotka asuvat maassa, josta muunnos oli kotoisin.

Yhdysvalloissa on kerrottu, että maassa asuviin aasialaistaustaisiin on kohdistunut koronapandemian aikaan ennätyksellisen paljon rasismia. Monet aktivistit ovat sanoneet, että ilmiön taustalla on tapa, jolla pandemiasta on puhuttu.

Eri varianteilla on kreikkalaisten aakkosten ohella yhä myös omat tieteelliset nimensä. Omikronin tunnus on B.1.1.529.

WHO ei suinkaan nimeä kaikkia koronaviruksen muunnoksia, vaan ainoastaan ne muunnokset, jotka se on määritellyt kiinnostaviksi tai huolestuttaviksi.

Tällä hetkellä maailmalla WHO:n mukaan on viisi huolestuttavaa muunnosta: alfa, beeta, gamma, delta ja omikron.

Kiinnostavia variantteja taas ovat lambda ja myy.

Kappa, ioota ja eeta olivat aiemmin WHO:n luokituksen mukaan kiinnostavia, mutta ne on laskettu seurannassa olevien varianttien luokkaan. Epsilon, zeeta ja theeta on laskettu sitä alempaan, aiemmin seurannassa olleiden varianttien luokkaan.

Antiikin kreikkalaiset kehittivät aakkosensa foinikialaisten kirjainten pohjalta. Muotoutumisessa kesti vuosisatoja. Etruskit ottivat kreikkalaiset kirjaimet käyttöön, ja roomalaiset kehittivät niistä latinalaiset aakkoset, jotka levisivät Rooman valtakunnan vanavedessä ympäri Eurooppaa.

Kreikkalaisissa aakkosissa on 24 kirjainta, eli omikronin jälkeen vielä yhdeksän mahdollisuutta nimetä koronavariantteja.

Seuraavana aakkosissa on pii.