Angela Merkel sai valita kolme kappaletta jäähyväisparaatiinsa.

Saksan pitkäaikainen liittokansleri Angela Merkel, 67, vastaanottaa torstai-iltana kunniakseen järjestetyn paraatin Berliinissä puolustusministeriön pihalla. Großer Zapfenstreichiksi saksaksi kutsuttu paraati on korkea-arvoisin armeijan seremonia Saksassa. Vanhaan preussilaiseen perinteeseen kuuluu soihtukulkue, musiikkia ja marssia.

Voit seurata paraatia yllä suorana lähetyksenä olevalta videolta.

16 vuoden liittokansleriuran päätteeksi eläkkeelle jäävä Merkel on saanut perinteen mukaan valita kolme kappaletta orkesterin esitettäväksi, ja niistä yksi on herättänyt paljon keskustelua Saksassa.

Nina Hagen oli punk-tähti Itä-Saksassa, ja Merkelin valitsema kappale Du hast den Farbfilm vergessen (Olet unohtanut värifilmin) aikansa suurhitti, kun se julkaistiin vuonna 1974. Lyriikka kertoo pariskunnan lomamatkasta, jolle poikaystävä on unohtanut pakata värifilmiä. Tyttöystävä laulaa valittaen siitä, miten värit jäävät taltioimatta ja unohtuvat.

Rivien välistä on luettu syvempi merkitys, ja kappaleen on tulkittu viitanneen Itä-Saksan ankeisiin ja värittömiin oloihin. Suoraan sitä ei mainita, eikä kappaletta sensuroitu.

Kun Du hast den Farbfilm vergessen julkaistiin, Hagen oli 21-vuotias ja asui Itä-Berliinissä. Neljä vuotta myöhemmin hänen perheensä karkotettiin Länsi-Saksaan. Hän on tehnyt pitkän uran punk-laulajana ja esiintynyt Suomessakin.

– Olin aivan yhtä hämmästynyt liittokanslerin virastosta tulevista yllättävistä musiikkiuutisista kuin luultavasti kaikki muutkin elämän taiteilijat tässä maassa ja ulkomailla, Hagen kirjoitti Facebook-sivullaan.

Hagenin vuoden vanhempi Angela Merkel varttui Itä-Saksassa Templinin kaupungissa. Hän ei ole usein ottanut esiin itäsaksalaista taustaansa, minkä takia kappalevalinta on puhuttanut.

Kaksi muuta Merkelin valitsemaa kappaletta istuvat hänen aiemmin esiintuomaansa julkisuuskuvaan paremmin.

Hymnin Großer Gott, wir loben dich sanat ovat saksalaisen katolisen papin kynästä 1770-luvulta. Melodia on suomalaisissakin kirkoissa tuttu, sillä kappale on kirjoitettu hymnin Te Deum pohjalle. Vanhaa kristillistä hymniä ovat kääntäneet niin Martti Luther kuin Mikael Agricola. Sen säveleen lauletaan muun muassa suomenkielinen virsi Sinua, Jumalaa.

Merkelin isä on luterilainen pappi, ja perhe muutti Hampurista Itä-Saksaan, kun Merkel oli joitakin kuukausia vanha ja isä sai työpaikan pappina Brandenburgista. Merkel edustaa kristillisdemokraatteja ja kertoo olevansa protestanttinen kristitty.

Kolmas Merkelin kappalevalinta on iskelmähitti vuodelta 1968 Für mich soll’s rote Rosen regnen (Minulla pitäisi sataa punaisia ruusuja), joka tunnetaan Hildegard Knefin esittämänä.

Se julkaistiin, kun Merkel oli 14-vuotias. Knef oli suuri nimi 1960- ja 1970-luvun Saksassa, kun Merkel eli nuoruuttaan.

Großer Zapfenstreich on Saksassa suuri kunnianosoitus, joka suodaan tehtävästään väistyvälle presidentille, liittokanslerille ja puolustusministerille sekä tietyille puolustusvoimien johtoasemissa oleville.

Yleensä vieraita on paljon, mutta nyt ihmisjoukkoa on rajattu koronapandemian vuoksi.

Paraatin vastaanottajat saavat perinteisesti valita kolme kappaletta, ja puolustusvoimien orkesteri on saanut soittaa niin Scorpionsin Wind of Changea kuin Frank Sinatran My Wayta. Suosituimpia kappaleita on ollut Beethovenin klassikko Oodi ilolle, kertoo Deutsche Welle.