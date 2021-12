Pikkujouluihin otti osaa 120 ihmistä, joiden joukossa oli ainakin yksi firman Etelä-Afrikan toimistolta juuri palannut.

Norjassa on todettu ainakin 50 koronavirustartuntaa firman pikkujouluillallisen jäljiltä. Yhden tartunnoista on varmistettu olevan koronaviruksen uutta omikronmuunnosta, ja parhaillaan kartoitetaan sitä, kuinka monessa tapauksessa kyse on omikronmuunnoksesta.

Sairastuneiden määrän uskotaan vielä nousevan kuten myös omikrontapausten osuuden.

Alueen johtavan lääkärin Tine Ravlon mukaan valtaosalla koronatartunnan saaneista on oireita, mutta he voivat hyvin. Norjalaislehti VG kertoo, että tartunnan saaneet ovat rokotettuja aikuisia. Pikkujouluihin otti osaa myös ainakin yksi Etelä-Afrikasta firman Kapkaupungin-toimistolta hiljattain saapunut ihminen.

Scatec-yrityksen pikkujouluillallinen järjestettiin perjantaina pääkaupungissa Oslossa keskustan tuntumassa Aker Bryggen alueella sijaitsevassa ravintolassa. Yritys valmistaa ja hallinnoi aurinkopaneeleita ja sillä on liiketoimintaa myös Etelä-Afrikassa, kertoo norjalainen uutissivusto E24.

Pikkujouluihin otti osaa yhteensä 120 ihmistä, eli sairastuneita on lähes puolet kaikista osanottajista.

Oslon kunta on pyytänyt Louise Restaurant & Bar Aker Bryggessä kello 22.30–03 olleita hakeutumaan koronatestiin kuten myös seuraavana päivänä irlantilaisbaarissa olleita.

Illalliselle osallistuneet asuvat Oslossa ja useissa kunnissa sen ympärillä.

Norjan ensimmäiset omikrontapaukset vahvistettiin keskiviikkona Øygardenissa ja Ullensakerissa.