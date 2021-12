Trump antoi harvinaisen haastattelun Nigel Faragelle – arvosteli Boris Johnsonia ”naurettavaan” tuulivoimaan panostamisesta

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump puhui keskiviikkona julkaistussa haastattelussa ulkomaiselle uutiskanavalle ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on antanut ensimmäisen haastattelunsa ulkomaiselle uutiskanavalle yli vuoteen. Trumpia haastatteli tämän Floridan-kartanossa brittiläinen ex-oikeistopopulistipoliitikko ja mediahahmo Nigel Farage.

Kaksikon tiedetään myös olevan keskenään hyviä ystäviä. Oikeistokonservatiivinen uutiskanava GB News esitti etukäteen nauhoitetun haastattelun katsojilleen keskiviikkoiltana.

Haastattelussa Farage muistutti Trumpin olleen aina ”hyvin ystävällinen” Britannian pääministeriä Boris Johnsonia kohtaan. Farage kysyi Trumpin mielipidettä siitä, että Johnson näyttää ”liittoutuneen mitä erikoisimmalla tavalla” Yhdysvaltain nykyisen presidentin Joe Bidenin kanssa tuulivoimaan, hiilineutraaliuteen sekä Glasgow’n ilmastokokoukseen liittyvissä kysymyksissä.

Brittipääministeri Boris Johnson ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vaikuttivat viihtyvän toistensa seurassa Glasgow’n ilmastokokouksessa marraskuun alussa.

Trump vastasi tuulivoiman olevan ”naurettavaa”.

– Mielestäni se on kauhea asia Skotlannille. Olen päässyt näkemään sen, koska omistan mahtavia kiinteistöjä Skotlannissa ja Irlannissa. Katselen niitä hienoja niittyjä, jotka ovat täynnä karmeita tuulimyllyjä. Parissa vuodessa ne alkavat ruostua, rapistua ja näyttää kamalalta, Trump sanoi.

Farage huomautti Johnsonin tehneen Britanniasta ”tuulivoiman Saudi-Arabian”.

– Mielestäni se on häpeällistä. Aberdeenissä he ovat rakentaneet tämän ruman tuulivoimafarmin merelle. On niin kuvottavaa katsella sitä. Se on häpeä, Trump sanoi.

Trump mainitsi tuulivoimaloiden myös ”tappavan kaikki linnut”.

– Jos Boris on lähdössä täysillä mukaan tuulivoimaan, hän on väärässä. Hän tekee ison virheen.

Farage muistutti Trumpia vielä kertaalleen tämän hyvistä väleistä Johnsoniin.

– Pidän hänestä ja olen aina tullut hänen kanssaan toimeen. Hän on siirtynyt vähän enemmän liberaalille puolelle. Mutta energian suhteen olen yllättynyt siitä, että hän antoi sen tapahtua. Teillä on yksi maailman kauneimmista maista ja te tuhoatte sen näillä tuuliturbiineilla, joita on joka paikassa. Niitä ei tarvita, Trump sanoi, ennen kuin siirtyi kritisoimaan Bidenin energiapolitiikkaa ja suunniteltuja hiiliveroja.

Nigel Farage tuki Trumpia jo tämän vuoden 2016 voitokkaan presidentinvaalikampanjan aikaan. Kuva Mississippin Jacksonissa elokuussa 2016 järjestetystä lehdistötilaisuudesta.

Etukäteen Farage oli hehkuttanut Trumpin puhuvan haastattelussa myös suunnitelmistaan vuoden 2024 presidentinvaaleihin liittyen. Suoraa vahvistusta tai kiistoa vaaleihin ehdokkaaksi lähtemiselle ei kuitenkaan tälläkään kertaa saatu.

Faragea kiinnosti, miksi Trump haluaa edes harkita uudelleen ”samaan helvettiin” astumista, kun hänellä on kaikki se, mitä hän on tähän mennessä saavuttanut.

– Rakastan maatamme. Toin sen tasolle, jota ei oltu koskaan aiemmin nähty. Jos rakastat maata, ei ole vaihtoehtoja. Tämä on mahtavaa ja kaunista elämää, mutta pidin myös siitä, koska autoin ihmisiä. Sen vuoksi pidin siitä. Uskon, että tulet olemaan iloinen myös tulevaisuudessa, Trump vihjasi Faragelle.

Farage mainitsi, ettei hän voi kysyä asiasta suoraan, koska ”se panisi kampanjakellon käyntiin”.

Valtaosa haastattelusta kului viimevuotisia presidentinvaaleja käsittelevään keskusteluun, jossa Trump sekä hänen tukijansa esittivät jo aiemmin useita kertoja toistettuja valheellisia väitteitä vaaleissa esiintyneestä vilpistä. Trump otti kantaa myös muun muassa Britannian kuningashuonetta viime vuosina ravistelleisiin kohuihin.

Trump ja Farage ovat olleet ystäviä vuosien ajan. Farage oli ensimmäinen brittipoliitikko, joka tapasi Trumpin vuoden 2016 vaalivoiton jälkeen, ja hän esiintyi myös Trumpin vaalitilaisuudessa Arizonassa viime vuonna.

Tuolloin Trump hehkutti Faragea yleisölle ”Euroopan kuninkaana”.