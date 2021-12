Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kertoi, että tartunnan saaneet ovat karanteenissa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kertoi parlamentille, että Skotlannissa on todettu 9 omikronmuunnosta, jotka ovat peräisin samasta yksityistilaisuudesta.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kertoi parlamentille, että 20. marraskuuta järjestetyissä yksityisissä juhlissa on levinnyt koronaviruksen omikronmuunnosta. Tartunnan on saanut yhdeksän henkilöä, kertoo The Scottish Sun.

Skotlannin viranomaiset uskovat, että kyseiseen yksityiseen juhlaan liittyviä omikrontapauksia ilmaantuu lisää.

Kukaan tartunnan saaneista tai heidän läheisistään ei ollut matkustanut eteläiseen Afrikkaan.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedossa olevien matkustus- tai ulkomaisten yhteyksien puuttuminen näissä tapauksissa viittaa siihen, että omikronmuunnos leviää yhteisössä Skotlannissa, Sturgeon sanoi parlamentille.

Sturgeon kertoi, että tartunnan saaneet ovat karanteenissa ja tartuntaketjuja pyritään jäljittämään ja näin estämään omikronmuunnoksen leviäminen. Hän kertoi myös, että kukaan tartunnan saaneista ei ole vakavasti sairas eikä ole tarvinnut sairaalahoitoa.

Tartunnan saaneet saivat positiivisen koronatestituloksen noin kolme päivää juhlien jälkeen, jonka jälkeen he ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa.

Skotlannin terveysviranomaiset seulovat parhaillaan koronatestinäytteitä löytääkseen omikronmuunnoksen tartuntaketjuja.

Etelä-Afrikassa havaitusta variantista käytettiin aiemmin kirjain- ja numeroyhdistelmää B.1.1.529, kunnes Maailman terveysjärjestö WHO nimesi sen viime perjantaina omikroniksi.

Skotlannin tartunnat ovat näin olleen tapahtuneet jo useita päiviä ennen kuin Britannia keskeytti muunnoksen vuoksi lennot eteläiseen Afrikkaan.