Prinssi Andrew'n yhteys Jeffrey Epsteiniin nousi esille oikeudenkäynnissä – lentäjä muisti arvovaltaisen vieraan

Lentäjä todisti oikeudessa, että prinssi Andrew oli lentänyt Jeffrey Epsteinin koneella.

Ihmiskaupasta syytetyn seurapiirijulkkiksen Ghislaine Maxwellin oikeudenkäynnissä kuultiin ensimmäisenä todistajana lentäjä Larry Visoskia, joka sanoi lennättäneensä Maxwellin ja seksuaalirikoksista syytetyn liikemiehen Jeffrey Epsteinin ja Epsteinin vieraat useisiin luksuskohteisiin ympäri maailman. Visoski todisti, että koneen kyydissä olivat olleet ainakin prinssi Andrew, Yhdysvaltojen entiset presidentit Bill Clinton ja Donald Trump ja ahdisteluskandaalin keskellä ollut näyttelijä Kevin Spacey.

Jo aiemmin esimerkiksi Clintonin edustaja on vahvistanut, että Clinton lensi neljästi Epsteinin koneella, CNN kertoo. Kyse oli kuitenkin ensimmäisestä kerrasta, kun Andrew’n nimi nousi esiin oikeudenkäynnissä liittyen Epsteiniin kohdistuneisiin syytöksiin.

Andrew joutui kotimaassaan Isossa-Britanniassa kohun keskelle, kun Epsteiniä vastaan nostettiin syytteet alaikäisten ihmiskaupasta seksuaalisiin tarkoituksiin. Tuolloin kävi ilmi, että prinssi oli ollut Epsteinin ystävä, vaikka liikemies oli tuomittu seksuaalirikoksesta jo aiemmin. Andrew luopui vuonna 2019 kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Epstein teki itsemurhan odottaessaan oikeudenkäyntinsä alkua vuonna 2019.

Jeffrey Epstein kuoli vuonna 2019.

Andrew’ta vastaan on nostettu siviilikanne alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Kanteen mukaan Epstein, prinssi Andrew ja Maxwell pakottivat silloin alaikäisen Virginia Giuffren, 38, seksiin prinssi Andrew'n kanssa. Prinssi on sanonut haasteen olevan perusteeton ja hän on vaatinut sen hylkäämistä.

Visoski kuvaili BBC:n mukaan Maxwellia ”numero kakkoseksi”.

– Epstein oli iso pomo, Visoski sanoi.

Ghislaine Maxwelliä syytetään muun muassa alaikäisen ihmiskaupasta seksuaalisiin tarkoituksiin. Häntä uhkaa 80 vuoden vankeus. Hän on kiistänyt syytteet.

Visoski kertoi toimineensa Epsteinin lentäjänä 25 vuotta. Hän sanoi ohjaamon olleen aina lukittuna eikä hän koskaan nähnyt seksuaalista toimintaa matkoilla.

Visoski todisti, että hän muisti Andrew’ta vastaan syytöksiä esittäneen Giuffren.

– Kyllä. Lyhyempi nainen, jolla oli likaisen vaalea tukka. Hän ei näyttänyt nuorelta. Tarkoitan, miten nyt määritellään nuori. Mutta minä luokittelen hänet naiseksi.

Ghislaine Maxwell on kiistänyt häntä vastaan nostetut syytteet. Maxwellin puolustuksen mukaan nainen on joutunut syntipukiksi, koska Epsteiniä ei ole enää mahdollista oikeudessa tuomita.