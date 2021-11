Keskustapuolueen johtaja pitää uutta hallitusta onnistuneena ja kertoo puolueensa olevan valmis yhteistyöhön hallituksen kanssa.

Ruotsin tuore pääministeri, sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson on muodostanut yksipuoluehallituksensa ja nimittänyt ministerinsä.

Ministerinsalkun saavat monet kokonaan uudet nimet, ja joiltakin vaihtuu salkku toiseen ministeripestiin. Yhteensä 22 ministeristä uusia nimiä on yli kolmasosa.

Esimerkiksi Annika Strandhäll siirtyy ympäristöministeriksi, aiemmin sisäministerinä ollut Mikael Damberg siirtyy valtiovarainministeriksi ja Karl-Petter Thorwaldsson kauppa- ja teollisuusministeriksi. Ulkoministerinä jatkaa jo edellisessä hallituksessa ollut Ann Linde.

– Tämä on hallitus, joka tulee työskentelemään paljon. Hyödyntäkää tilaisuus ottaa heistä hyviä kuvia nyt, sillä näin pirteinä ette heitä enää näe, vitsaili Andersson nimitystilaisuuden jälkeen.

Kaksi uusista ministereistä Andersson rekrytoi kokonaan politiikan ulkopuolelta. Toinen on kouluministeri Lina Axelsson Kihlblom, joka on Ruotsissa tunnettu televisiosarjasta "Rektorerna" eli "Rehtorit". Toinen on kulttuuriministeri Jeanette Gustafsson, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Ruotsin museoiden pääsihteerinä.

Andersson on nimennyt maahanmuuttoon ja Ruotsin pahentuvaan jengirikollisuuteen liittyvät asiat yhdeksi uuden hallituksensa tärkeimmistä teemoista. Hän esittelikin jo heti valintansa jälkeen keinoja rikollisuuden torjuntaan, joihin kuuluu muun muassa rikoksista ja radikalisoitumisesta epäiltyjen ihmisten helpompi digitaalinen seuranta ja valvonta.

Anderssonin mukaan myös koronapandemian torjuntaan tullaan kiinnittämään huomiota.

– Tartunnat ovat alkaneet lisääntyä myös Ruotsissa. Hallitus varautuu tilanteen pahenemiseen, toimintasuunnitelma esitellään lähiaikoina, sanoi Andersson.

Lisätoimenpiteitä tarvitaan Anderssonin mukaan turvavälien pitämiseksi julkisissa tiloissa. Osana toimintasuunnitelmaa aiemmin oikeusministeriön alaisuudessa ollut kriisinhallinnan osasto tullaan siirtämään pääministerivaliokuntaan.

Muita hallituksen tavoitteita ovat muiden muassa työpaikkojen ja vihreän teollisuuden lisääminen sekä kaikkein pienimpien eläkkeiden korottaminen.

Keskustapuolueen johtaja Annie Lööf pitää uutta hallitusta onnistuneena.

– Esille nousi monia asioita, joita hallituksella saattaa olla aikaa käsitellä loppukauden aikana. Mutta yrittäjyydestä ja maaseudusta olisin halunnut kuulla enemmänkin, kertoo Lööf.

Lööfin mukaan keskustapuolue on valmis yhteistyöhön sekä hallituksen että muiden puolueiden kanssa.

Kristillisdemokraattien johtaja Ebba Busch kertoo olevansa kriittisempi uutta hallitusta kohtaan. Hänen mukaansa erityisesti hallituksen taloustavoitteissa olisi petrattavaa.

Andersson äänestettiin pääministeriksi jo toistamiseen eilen. Hän on Ruotsin ensimmäinen naispääministeri.

Andersson valittiin pääministeriksi ensimmäistä kertaa viime viikolla. Hän erosi tehtävästä vain seitsemän ja puoli tuntia myöhemmin hallituskumppani ympäristöpuolueen lähdettyä hallituksesta.

Anderssonin yksipuoluehallitus tulee tarvitsemaan runsaasti muiden puolueiden tukea, sillä puolueella on vain 100 paikkaa Ruotsin 349-paikkaisessa parlamentissa. Anderssonin odotetaankin pyrkivän tekemään yhteistyötä keskustan, vasemmiston ja ympäristöpuolueen kanssa.

Näillä puolueilla on kuitenkin ideologisia eriäväisyyksiä. Siksi parlamentin oikeistoblokin voi olla helppo haastaa Anderssonia monissa kysymyksissä.

Anderssonin edeltäjä, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven, ehti olla pääministerinä seitsemän vuotta. Sosiaalidemokraatteja hän oli johtanut vuosikymmenen.

Asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet, että Ruotsin sosiaalidemokraattien poliittinen linja ei juuri muutu, vaikka puoluejohtaja vaihtuikin.