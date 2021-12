Venäjän aseidenkalistelu Ukrainan rajoilla saa yhä erikoisempia muotoja.

Amerikkalaisotilaat laukaisivat Qatarissa 2018 harjoituksessa Javelin-panssarintorjuntaohjuksen, jollaisia myös Ukraina on saanut viime vuosina satoja Yhdysvalloilta.

Ukrainan viime vuosina Yhdysvalloilta saama aseapu on pitkään hiertänyt Venäjää ja kirvoittanut maalta jyrkkiä vastalauseita.

Nyt Venäjän vastatoimet on viety Ukrainan rajoille, jonne Venäjä on kasannut jälleen merkittävää sotavoimaa.

Forbes-lehden mukaan tuorein vastaus ovat venäläistankkien erikoisen näköiset ”sateenvarjot”, joita asiantuntijat ovat bonganneet sosiaalisessa mediassa esiintyneistä kuvista.

Kyseessä vaikuttaa olevan improvisoitu, kokeiluasteella oleva suojatoimi Ukrainan saamia Javelin-panssarintorjunta-aseita vastaan. ”Sateenvarjon” sijasta voisikin puhua ”ohjusvarjosta”.

Suojatoimen tehokkuudesta ei ole takeita, mutta sillä uskotaan ennen kaikkea lähetettävän viestiä, että Venäjä pystyy sopeutumaan kaikkiin muutoksiin nopeasti.

Hyökkääkö Venäjä?

Tilanne Ukrainan ja Venäjän rajoilla on herättänyt vakavaa huolta lännessä, kun Venäjä on kasannut liki satatuhatta sotilasta sekä merkittävää taistelukalustoa alueelle.

Ukraina on varoittanut jopa hyökkäysuhasta ensi vuoden alussa sekä Venäjän masinoiman vallankaappauksen mahdollisuudesta.

Venäjä on kiistänyt nämä. Se on selittänyt joukkojensa liikkeitä vastaukseksi Ukrainan varustautumiselle, jonka Venäjä tulkitsee hyökkäyksen valmisteluksi Itä-Ukrainassa.

Tämä näkemys on tuomittu jyrkästi lännessä, sillä Ukrainaa on varustettu pääosin vähäisillä määrillä puolustuksellisia aseita. Lisäaseistuksen lähettäminen on kuitenkin parhaillaan pohdinnassa Yhdysvaltain kongressissa.

Ukrainan asevoimat esitteli Javelin-panssarintorjuntaohjuksiaan maan itsenäisyyspäivän paraatissa Kiovassa elokuussa.

Venäläisiä hiertävät Ukrainan aseistamisessa erityisesti kaksi asejärjestelmää: amerikkalaiset Javelin-panssarintorjuntaohjukset sekä turkkilaiset Bayraktar-taistelulennokit. Ne ovatkin merkittävä lisä Ukrainan puolustuskykyyn.

Javelin iskee kattoon

Ukraina on saanut Yhdysvalloilta Javelin-ohjuksia ja niiden kannettavia laukaisulaitteita jo kolmesti – aluksi edellyttäen että niitä ei viedä itärintamalle kuin äärimmäisessä hädässä. Presidentti Joe Biden valtuutti viimeisimmän aseviennin tänä vuonna.

FGM 148 Javelin on tehokas panssarintorjunta-ase, joka pystyy tuhoamaan käytännössä kaikki olemassa olevat vaunumallit.

Javelin-ohjuksia pidetään tehokkaina torjunta-aseina kaikkia panssarimalleja vastaan.

Se ohjautuu kohteeseensa jopa 2,5 kilometrin päästä automaattisesti infrapunatähtäimen avulla ja tekee lentonsa aikana nousukaaren iskeytyen ylhäältä päin panssariin, jossa suojaus on yleensä heikoin.

Yksi laukaus ohjuksella maksaa Forbesin mukaan 70 000–90 000 euroa. Ukrainalla arvioidaan olevan noin 400 ohjusta ja yli 50 laukaisulaitetta tällä hetkellä.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja kertoi Military Timesille vastikään, että Javelinia olisi jo käytetty sotatoimissa Itä-Ukrainassa, jossa Ukraina käy jatkuvasti verisiä taisteluja venäläismielisiä joukkoja vastaan.

Nyt venäläisessä sosiaalisessa mediassa on havaittu kuvia venäläispanssareista, jotka vaikuttavat saaneen lisävarustusta juuri Javelinien kaltaisia uhkia vastaan. Eri asiantuntijat ovat tulkinneet näitä niinikään sosiaalisessa mediassa.

”Sateenvarjo” Javelinia vastaan

Krimillä kuvattujen venäläisten T72- sekä T80 panssarien tornien suojaksi on viritetty terässäleikkö. Rakennelmista on nähty erilaisia versioita, minkä vuoksi niitä on arvioitu kokeellisiksi.

Suojavarustus saattaa vaikuttaa heppoiselta, mutta sillä on tietty tarkoitus: sen on määrä hämätä ohjusta räjähtämään ennenaikaisesti tai ohjaamaan räjähdysvoimaa sivuun, jotta se ei läpäisisi varsinaista panssaria.

Forbesille asiaa kommentoineen räjähdeasiantuntija Neil Gibsonin mukaan suoja saattaa kuitenkin olla riittämätön. Javelinissa on kaksoistaistelukärki, jonka tarkoitus on ohittaa suojatoimet, ja sen läpäisyvoima on ylipäätään niin suuri, että se saattaa tuhota panssarin lähietäisyydeltäkin.

On kuitenkin mahdollista, että suojan ansiosta vaikutus ei ole niin katastrofaalinen. Ja kaikkiin muihin kuin Javelineihin suoja voi tehota.

Lisäksi venäläispanssareiden kuvista on päätelty, että niihin on asennettu lisää varustusta harhauttamaan Javelinin automaattitähtäystä.

Kaiken kaikkiaan Ukrainan Javelinit eivät ole asiantuntijoiden mukaan niin merkittävä uhka venäläispanssareita vastaan, että niillä torjuttaisiin suurta maahyökkäystä. Siihen torjuntaohjuksia on liian vähän, ja ukrainalaissotilaiden kyky käyttää niitä tehokkaasti on kyseenalainen. Venäjän ylivoima alueella on myös yksinkertaisesti liian suuri.

Uudet lennokit

Sama koskee toista uudenaikaista aseistusta, jonka Ukraina on saanut.

Turkkilaisvalmisteiset, miehittämättömät Bayraktar TB2 -lennokit ovat tehokas lähitaisteluase, mutta Forbesin mukaan ne eivät todennäköisesti ole käänteentekevä uhka Venäjälle, jolla on alueella käytössään moderni ilmatorjuntajärjestelmä ja ilmavoimat.

Ukrainan ensimmäiset Bayraktar-lennokit olivat myös esille itsenäisyyspäivän paraatissa.

Venäläistankkien ”sateenvarjot” olisivat myös Bayraktarin ohjuksia vastaan todennäköisesti hyvä suoja.

Bayraktar on lyhyen toimintamatkan taistelulennokki, joka kykenee kantamaan neljä täsmäohjusta kerralla. Sitä on käytetty tehokkaasti Libyassa ja Syyriassa sekä Armenian ja Azerbaidzhanin konfliktissa tuhoamaan sotilasajoneuvoja.

Ukrainan maavoimilla lennokkeja on 12, mutta yhteensä 48:n toimituksesta on sovittu. Ukrainalaislennokin on kerrottu tuhonneen Itä-Ukrainan kapinallisten 122-millisen tykin lokakuussa ensi-iskussaan.

Bayraktarilla voitaisiin aiheuttaa mittavaa vahinkoa Venäjän maajoukoille täysimittaisessa sodassa, mutta samalla ne todennäköisesti tuhottaisiin nopeasti joko ilmatorjunnalla tai tykistöiskuilla niiden tukikohtiin.

Yhdessä Javelinien kanssa niiden katsotaan muodostavan merkittävän, joskaan ei ohittamattoman esteen, jos Venäjä ryhtyisi avoimiin sotatoimiin.

Bayraktar-lennokki osallistui sotaharjoitukseen Etelä-Ukrainassa kesäkuussa.

Jopa Stingerit harkinnassa

Yhdysvalloissa on ollut esillä myös lisäaseistuksen lähettäminen Ukrainalle. Kongressin on määrä viimeviikkoisen kiitospäivän tauon jälkeen alkaa keskustella asiasta.

Yhdysvalloissa on pohdittu jopa Ukrainan ilmatorjunnan vahvistamista ohjuksin.

CNN:n viime viikolla julkaiseman uutisen mukaan harkinnassa olisi jopa Stinger-ilmatorjuntaohjuksien lähettäminen Ukrainalle.

Lisäksi Yhdysvalloilla on varastossa venäläisiä Mi-17-sotilashelikoptereita, jotka oli alun perin tarkoitus lähettää Afganistaniin, mutta joille etsitään nyt muuta tarkoitusta.

Intoa tehdä nopeita päätöksiä voi hillitä pelko Venäjän reaktioista, jotka ovat jo nykyisellään äänekkäitä.

Itse presidentti Vladimir Putin tuomitsi vastikään asetoimitukset sekä Yhdysvaltain Mustallamerellä järjestämät sotaharjoitukset tilannetta ”eskaloiviksi”. Lehdistöedustaja Dmitri Peskov ilmoitti Venäjän tulkitsevan kaikki asetoimitukset ”Naton provokaatioiksi ja levittäytymiseksi Venäjän rajoille”.

Viimeksi viikonloppuna Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov liioitteli Ukrainan jo saamia aseita ja maalaili uhkakuvia.

– … He voivat lähettää ryhmän taistelijoita Ukrainaan testaamaan Venäjän puolustusta ja olettaa että emme vastaa, koska pelkäämme Naton potentiaalia. Se on vaarallinen harhakuva, Antonov sanaili.

Lännessä tilanne nähdään toisinpäin. Venäjän uskotaan pyrkivän painostamaan sotavoimallaan Ukrainaa ja lisäämään vaikutusvaltaansa sen sisäisiin asioihin, kun Ukraina on pikkuhiljaa luisumassa yhä tiiviimmin lännen yhteyteen.

– Vaadin hallintoamme antamaan ilma- ja panssarintorjuntaan lisäapua, joka patoaa viimeisintä Venäjän uhkaa. Teemme selväksi, että seisomme Ukrainan rinnalla tällä kertaa, republikaanisenaattori Rob Portman sanoi lausunnossaan viime viikolla Politicon mukaan.