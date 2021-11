Koronatartunnan takia karanteeniin määrätty pariskunta pakeni lennolle – poliisi sai kiinni ratkaisevalla hetkellä

Portugalilainen nainen ja espanjalainen mies oli määrätty Alankomaissa karanteeniin, sillä he olivat tulleet Etelä-Afrikasta ja ainakin toisella oli koronavirustartunta.

Viranomaiset ovat määränneet Etelä-Afrikasta saapuneet matkustajat, joilla on todettu koronavirustartunta, hotellikaranteeniin.

Alankomaissa poliisi on pidättänyt pariskunnan, joka karkasi hotellikaranteenista päästäkseen lennolle ulos maasta. Aviopari oli lentänyt Alankomaihin Etelä-Afrikasta ja ainakin toisella heistä on todettu koronavirustartunta, The Guardian uutisoi.

Portugalilainen nainen ja espanjalainen mies otettiin kiinni lentokoneessa Amsterdamin Schipholin lentokentällä vain hieman ennen kuin koneen oli määrä lähteä kohti Espanjaa. Poliisin mukaan pariskunta ei vastustanut virkavaltaa.

Etelä-Afrikassa havaittiin ensimmäisenä omikronvarianttia. Epäselvää on, onko pariskunnan toinen osapuoli saanut nimenomaan omikronmuunnoksen aiheuttaman tartunnan.

Pariskuntaa pidetään nyt eristyksissä sairaalassa ja he saavat syytteet karanteenisääntöjen rikkomisesta.

Alankomaissa, samoin kuin muissa maissa ympäri maailman, on kehotettu eteläisestä Afrikasta saapuvia matkustajia hakeutumaan koronatestiin. EU-maat ovat päättäneet lopettaa lennot eteläisen Afrikan maihin koronamuunnoksen leviämisen takia.

Alankomaiden terveysviranomaiset kertoivat lauantaina, että 61:llä Etelä-Afrikasta palanneella matkustajalla oli todettu koronavirustartunta. Lennoilla Etelä-Afrikasta Amsterdamiin oli yhteensä reilu 600 matkustajaa. Positiivisen testituloksen saaneet asetettiin hotellikaranteeniin.

Ainakin 13 matkustajilla todetuista tartunnoista oli omikronmuunnoksen aiheuttamia. Luku voi kuitenkin muuttua, kun loput tutkimukset valmistuvat.