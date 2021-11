Etelä-Afrikassa sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrä kasvussa

Etelä-Afrikassa havaittiin ensimmäisenä uusi koronaviruksen muunnos omikron.

Etelä-Afrikassa sairaalahoitoon joutuneiden koronaviruspotilaiden määrä on ollut kovassa nousussa viimeiset kaksi viikkoa Gautengin provinssissa, joka on maan koronaepidemian keskus, Wall Street Journal uutisoi. Verrattuna aiempiin tartuntapiikkeihin, harvempi potilas on nyt hoidettavana vakavan koronataudin takia, Etelä-Afrikan tartuntatautien kansallinen instituutti kertoo.

Lisäksi poikkeuksellisen paljon alle 2-vuotiaita lapsia on joutunut sairaalaan Pretorian ympäristössä, jossa tartuntojen määrä alkoi ensiksi jälleen nousta. Tosin osassa näistä tapauksista kyse on voinut olla varotoimenpiteestä.

Etelä-Afrikassa havaittiin ensimmäisenä uusi koronaviruksen muunnos omikron. Kyseisessä variantissa on yli 30 mutaatiota piikkiproteiinissa, minkä takia sen uskotaan voivan väistää rokotteiden ja aiemman sairastamisen tuomaa suojaa. Sen uskotaan myös tarttuvan helposti ja olevan ainakin osin Etelä-Afrikan uuden tartuntapiikin takana.

Etelä-Afrikassa omikrontartuntoja on vahvistettu 77, muytta maan presidentti Cyril Ramaphosa kertoi sunnuntaina, että todennäköisesti suurin osa Gautengin provinssin uusista koronatartunnoista on omikronin aiheuttamia.

WHO on luokitellut omikronmuunnoksen huolta herättäväksi muunnokseksi. Asiantuntijat ja lääkärit ovat kuitenkin varoittaneet, että vielä on liian aikaista arvioida, aiheuttaako omikron enemmän vakavia tautitapauksia kuin muut variantit. Uudesta muunnoksesta kerrottiin ensimmäistä kertaa viime torstaina. Vakavan koronavirustaudin kehittymisessä kestää usein jopa kaksi viikkoa tartunnasta, minkä takia variantin aiheuttamat vakavat tautitapaukset alkavat vasta kohta näkyä.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen kertoi IS:lle, että lähiviikkojen aikana saadaan alustavia tuloksia rokotettujen potilaiden seerumien analyysistä ja rokotteen aikaansaamasta immuunisuojasta.

Näyttöä ei Julkusen mukaan ole siitä, että uusi muunnos aiheuttaisi aiempia variantteja vakavampaa tautia.

– Pikemminkin näyttää siltä, että se on samanlainen kuin aikaisemmat muunnokset.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet sanoi, että parin viikon aikana saadaan tietää, miten hyvin koronarokotteiden antamat vasta-aineet suojaavat uutta virusmuunnosta vastaan.

Vasta-aineiden muodostumisessa ajatuksena on, ettei virus pääse solujen sisään.

– Oletus on, että rokotteiden suojateho olisi hyvä tämän uuden variantin aiheuttamaa vakavaa tautimuotoa kohtaan, kuten se on kaikkia muitakin variantteja kohtaan.

Omikrontartuntoja on raportoitu jo useita kymmeniä ympäri maailmaa eteläisessä Afrikassa todettujen tartuntojen lisäksi. Euroopan ensimmäinen omikrontartunta vahvistettiin Belgiassa ja sen jälkeen varianttia on havaittu muun muassa Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Italiassa.