Tältä näyttää Valkoisen talon joulu – Trump pääsi kuusenkoristeeksi

Valkoisen talon koristelusta vastasi Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Jill Biden.

Valkoisen talon joulukoristelu paljastettiin maanantaina Yhdysvalloissa. Ensi joulu on Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja hänen Jill-puolisonsa ensimmäinen joulu Valkoisessa talossa presidenttiparina. Tämän vuoden teeman valitsi Jill Biden, joka nimesi inspiraationsa ”sydämen lahjoiksi”.

Valkoisen talon virallinen joulukuusi tuotiin paikalle jo viime viikolla.

Ensimmäisen naisen viestintäjohtaja Elizabeth Alexander kertoi CNN:lle, että teeman tarkoituksena on esitellä ”asioita, jotka yhdistävät ja parantavat ja tuovat meidät yhteen”. Koristelun suunnittelu aloitettiin jo aikaisin kesällä.

Valkoisen talon itäsiivessä sijaitsevan kuusen koristelulla muistetaan amerikkalaisia sotilaita, jotka ovat kuolleet palvellessaan maataan.

Valkoisen talon jokaisessa huoneessa on teemaan sopiva koristelu: esimerkiksi kirjastohuoneessa on kirjoja, kierrätetyistä sanomalehdistä tehtyjä lintuja ja perhosia, jotka kuvastavat ”oppimisen lahjaa”. Ensimmäisen naisen toimistotiloissa on puolestaan muistettu koronapandemian etulinjassa työskennelleitä ja sotilaita.

Itäsiiven kirjastoa koristavassa nauhassa lukevat sanat ilo, ystävällisyys ja toivo.

Valkoisen talon koristelu vaati 41 joulukuusta, 1,8 kilometriä nauhaa ja yli 78 750 jouluvaloa, NPR kertoo.

Valkoisen talon itäsiiven käytävä on koristeltu kyyhkysillä ja tähdenlennoilla.

Valkoisen talon kondiittori Susan Morrison tämän vuoden virallisen piparkakkutalon vieressä.

Washington Post kuvaili teemaa aiempia vuosia ”lämpimämmäksi” ja ”yksinkertaisemmaksi”. Esimerkiksi Bidenin edeltäjä ensimmäisenä naisena, Melania Trump, kohautti vuonna 2018 verenpunaisilla kuusilla. Michelle Obama puolestaan muistetaan esimerkiksi ”lumi-ihmisistä,” jotka muistuttivat hänen puolisoaan, presidentti Barack Obamaa kauhuelokuvasta.

– Ne ovat vähän karmivia, Obama sanoi People-lehdelle vuonna 2016.

Valkoisen talon suuressa ruokasalissa muistutetaan ”perheen lahjasta”. Siellä kaksi suurta kuusta on koristeltu kullalla ja punaisella värillä ja niissä on kehyksiä Bideneista ja muista presidenttiperheistä. Myös Bidenien edeltäjät, presidentti Donald Trump ja hänen perheensä, ovat päässeet kuuseen koristeeksi.

Barack ja Michelle Obaman kuva roikkuu Joe ja Jill Bidenin kuvan vieressä.

Myös kuva Donald ja Melania Trumpista pääsi joulukuusen koristeeksi.