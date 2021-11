Barbados luopuu yöllä kuningatar Elisabetista hallitsijanaan – maassa suuret juhlat, paikalla myös prinssi Charles ja Rihanna

Barbados katkaisee lähes 400 vuotta vanhat siteet Englannin kruunuun tiistaina Suomen aikaa aamulla kello 6.

Kuningatar Elisabet ei pian ole Barbadoksen hallitsija. Sen sijaan Barbadoksesta tulee tasavalta, jonka johdossa on presidentti. Kenraalikuvernöörinä toiminut Sandra Mason vannoo virkavalansa aamuyöllä Suomen aikaa.

Saarivaltio Barbados juhlii tiistaina itsenäisyyspäiväänsä poikkeuksellisen suurin seremonioin, sillä valtio nimittää samalla ensimmäisen barbadoslaisen valtionpäämiehensä ja irtautuu Kansainyhteisöstä ja Britannian kruunun alaisuudesta.

Kuningatar Elisabet II on ollut maan nimellinen hallitsija tähän päivään saakka. Kun hän nousi valtaistuimelle 1952, kuului Barbados vielä hänen valtakuntaansa.

Aiemmin kenraalikuvernöörinä toiminut Sandra Mason nimetään maan ensimmäiseksi presidentiksi tiistaina. Voimaan tulee myös uusi perustuslaki, jossa valtio julistautuu tasavallaksi.

Juhlallisuudet alkavat paikallista aikaa maanantaina kello 19.30, jolloin orkesteri aloittaa soiton. Sandra Mason vannoo presidentinvalan kello 23.30 alkavassa tilaisuudessa pääkaupungissa Bridgetownissa. Kun presidentti on puoliltaöin maan virallinen hallitsija, on suurten ilotulitusten vuoro. Tuolloin kello on Suomessa kuusi aamulla.

Barbadoslaiset lehdet laskevat aikaa historialliseen vuorokaudenvaihdokseen.

Parlamenttitalon eteen pystytettiin lavaa maanantaina.

Kuningatar Elisabet on yhä nimellisesti 14:n Kansainyhteisöön kuuluvan valtion hallitsija. Joukkoon kuuluvat Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ja 11 pientä saarimaata. Kuningatarta valtioissa edustaa nimellisesti kenraalikuvernööri.

Joukosta ovat aiemmin irrottautuneet muun muassa Etelä-Afrikka, Ghana, Kenia, Malta ja Mauritius. Mauritius on viimeinen kruunusta luopunut maa, ja se lipui pois brittikruunun alaisuudesta vuonna 1992.

Muun muassa brittiläisessä Telegraphissa pohditaan, tuleeko Barbadoksen päätös käynnistämään dominoefektin, jossa muutkin maat irtautuvat Britannian kruunun alta.

Kuningatar on lisäksi koko 54 maan Kansainyhteisön päämies, mutta rooli on symbolinen.

Prinssi Charles keskusteli sunnuntaina Sandra Masonin kanssa.

Prinssi Charles saapui sunnuntaina Britanniasta juhlistamaan maan uuden presidentin valtaannousua. Häntä tervehdittiin lentokentälle rullatulla punaisella matolla ja kunnialaukauksin. Hän osallistuu hyvän tahdon eleenä seremonioihin, joissa Mason nimitetään valtion uudeksi hallitsijaksi.

Myös barbadoslainen laulaja Rihanna on saapunut juhlimaan itsenäisyyspäivää.

Brittihovi ei ole halunnut kommentoida maan päätöstä. Hovin mukaan kyseessä on Barbadoksen kansan ja hallituksen oma asia.

Barbados päätti asiasta vuosi sitten. Aiemmin maassa on useaan otteeseen ehdotettu kansanäänestystä Britannian kruunusta irtautumiseksi, mutta nyt asiasta ei pidetty kansanäänestystä.

Maan parlamentti äänesti kenraalikuvernööri Masonin maan ensimmäiseksi presidentiksi. Barbadoksesta tulee ainoa valtio, jossa on tällä hetkellä sekä naispuolinen presidentti että pääministeri. Aiemmin tänä vuonna myös Virossa oli naispresidentti ja -pääministeri. Presidentiksi vaihtui kuitenkin mies elokuisissa vaaleissa.

Barbados on kuulunut Britannian kruunun alle 1600-luvulta, vaikka se itsenäistyi vuonna 1966.

Barbados itsenäistyi Britanniasta 55 vuotta sitten vuonna 1966, mutta jäi monien entisten siirtomaiden tavoin Kansainyhteisön jäseneksi. Maa liitettiin Englannin kruunun alaisuuteen 1627, ja sen jälkeen Barbadoksen historiaa määritti pitkään orjuus ja sokeriruoko.

Barbadosta on kutsuttu aiemmin muun muassa Pikku-Englanniksi.

Karibianmeren ja Atlantin välissä Pienillä Antilleilla sijaitsevassa valtiossa on vajaat 300 000 asukasta. Pieni saari on pinta-alaltaan 430 neliökilometriä, mikä on vähemmän kuin Tampereen kaupungin pinta-ala.