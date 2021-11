Viime viikolla Macronille lähetetyn kirjeen Twitterissä julkaisseelle Boris Johnsonille on luvassa postia Ranskan pääministeriltä.

Ranskan pääministeri Jean Castex aikoo tiistaina kirjoittaa Britannian pääministerille Boris Johnsonille kirjeen ehdottaakseen uutta siirtolaissopimusta EU:n ja unionin jättäneen Britannian välille. Asiasta kertoi Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin maanantaina.

Britanniaan Ranskasta pyrkivien ihmisten määrä on kasvanut viime aikoina, ja viime viikolla 27 ihmistä kuoli yrittäessään ylittää kanaalin.

Pääministeri Johnson sai ranskalaiset raivostumaan julkaisemalla Ranskan presidentille Emmanuel Macronille kirjoittamansa kirjeen Twitterissä. Sen seurauksena Britannian sisäministerin Priti Patelin kutsu eurooppalaisministereiden viikonloppuna järjestettyyn tapaamiseen peruttiin.

Darmanin kertoi toimittajille maanantaina, että Ranska on valmis jatkamaan neuvotteluja Britannian kanssa, jos maa on valmis lopettamaan "hölynpölyn". Hän toivoi tasapainoista sopimusta ja oikeita ratkaisuja, joilla voitaisiin toimia järjestäytyneitä ihmiskauppaverkostoja vastaan. Ministeri painotti, että sopimusta ei voi tehdä vain Ranskan kanssa, vaan mukana on oltava koko EU.

Darmaninin mukaan Ranska haluaa Britannian ja rajamaiden välille sopimuksen siirtolaisuuteen liittyvistä asioista, joista ei neuvoteltu Britannian EU-eron yhteydessä. Vaatimusten yksityiskohtia avataan pääministerin kirjeessä.

– Sitten voimme aloittaa – jos britit niin haluavat – avoimen keskustelun ja tavata tällä viikolla, Darmanin kertoi.

Kirje tyrmistytti Macronin

Ranskalaisviranomaiset ovat valittaneet, että Britannian viranomaisten julkiset lausunnot ovat ristiriidassa yksityisissä keskusteluissa esitettyjen kantojen kanssa. Macron oli erityisen tyrmistynyt Johnsonin ratkaisusta julkaista koko kirje Twitterissä.

Kiista on yksi pitkällä listalla erimielisyyksiä, joita maiden välillä on Britannian EU-eron jälkeen ollut. Vääntöä on ollut esimerkiksi kalastusoikeuksista kanaalin alueella, ja tilanne on uhannut yltyä täydeksi kauppasodaksi.

Ranskan ehdotuksiin kuuluu Darmaninin mukaan esimerkiksi tapoja, joilla ilman aikuista matkustavat alaikäiset voisivat turvallisesti matkustaa Britanniaan omaistensa luokse ilman, että heidän täytyy antautua ihmissalakuljettajien armoille. Sisäministeri sanoi, ettei Ranska hyväksy esityksiä siitä, että Britannia voisi yksipuolisesti pakottaa veneillä tulevat ihmiset takaisin Ranskaan. Tämä rikkoisi hänen mukaansa kansainvälistä merioikeutta ja vaarantaisi ihmishenkiä.

Lisäksi Darmanin kertoi Ranskan vastustavan ehdotusta, että Ranskan poliisi pysäyttäisi jo vedessä olevat veneet.

Darmanin toisti Britannialle esitetyn vaatimuksen laillisen reitin luomisesta turvapaikanhakijoille. Jos muunlainen reitti olisi olemassa, monet eivät edes yrittäisi vaaralliselle matkalle kanaalin yli.

Rannikkoa valvotaan ilmasta

Ranska on jo aiemmin kertonut, että EU:n rajavirasto Frontex lähettää lentokoneen partioimaan Englannin kanaalin alueelle auttaakseen taistelussa ihmissalakuljettajia vastaan. Darmaninin mukaan rannikolle lähetetään myös kaksi ranskalaista helikopteria, jotka yrittävät havaita merelle pyrkiviä ihmisiä.

Käyttöön otetaan myös lämpökuvaavia lennokkeja. Darmanin huomautti, että kasvojentunnistusteknologiaa hyödyntäviä lennokkeja ei voida käyttää järjestelmällisesti ilman poliisin lupaa. Sisäministeri kertoi myös, että laittoman maahanmuuton parissa työskentelevän poliisiyksikön poliisien määrä kaksinkertaistetaan.

Kanaaliin viime viikolla kuolleista ihmisistä ei ole juurikaan julkaistu tietoja. Monien uskotaan olleen kotoisin Irakin Kurdistanista.

Darmanin kertoi, että pelastettu irakilaismies oli sanonut aloittaneensa matkan Syyriasta, menneensä Valko-Venäjälle ja lähteneensä sieltä Puolan ja Saksan kautta Pohjois-Ranskaan. Mies oli kertonut tutkijoille maksaneensa 8 700 euroa matkasta Ranskaan, jossa kanaalin ylittäminen kustantaa tyypillisesti 2 500–3 000 euroa lisää.

– Nämä ovat hyvin organisoituneita ja kansainvälisiä verkostoja, joita me pidämme järjestäytyneenä rikollisuutena, Darmanin totesi.