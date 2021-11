Näistä maista on löytynyt omikronia – katso luvut

Omikrontartuntoja on raportoitu ympäri maailmaa. Listalla on jo kaksi Pohjoismaata.

Omikrontartuntoja on raportoitu jo kymmenittäin ympäri maailmaa eteläisen Afrikan tartuntojen lisäksi. Ensimmäiset tartunnat vahvistettiin loppuviikosta Etelä-Afrikassa. Maailman terveysjärjestö WHO on kutsui perjantaina uutta virusmuunnosta huolestuttavaksi.

– Jos omikron pääsee leviämään, variantin tuloa Suomeen ei voida estää, Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Ykkösaamussa lauantaina.

Näissä maissa tartuntoja on raportoitu:

Australia 2

Alankomaat 13

Belgia 1

Botswana 19

Britannia 1

Espanja 1

Etelä-Afrikka ainakin 77*

Hongkong 3

Israel 1

Italia 1

Itävalta 1

Kanada 3

Portugali 13

Ruotsi 1

Tshekki 1

Tanska 2

Saksa 3.

*Etelä-Afrikassa tartuntoja on CNN:n mukaan raportoitu 77, mutta maan presidentti Cyril Ramaphosa kertoi sunnuntaina, että todennäköisesti suurin osa Gautengin provinssin uusista koronatartunnoista on omikronkantaa. Johannesburgia ympäröivällä Gautengin alueella todettiin sunnuntaina yhteensä 2 300 uutta tartuntaa.

Luvut ovat maanantai-illalta. Näytteiden sekvensointi vie aikansa, ja omikrontartuntoja on todennäköisesti paljon enemmän kuin mitä tapauksia on raportoitu.