Turvapaikanhakijoilla painostamisen alkumalli saatettiin kehitellä jopa vahingossa Suomen itärajalla Neuvostoliiton loppuvuosien kaaoksessa, Arja Paananen kirjoittaa.

Alkaako itäraja vuotaa taas?

Suomen on pakko varautua tähän mahdollisuuteen vakavasti nyt, kun halukkaille siirtolaisille on ryhdytty todistettavasti markkinoimaan uutta reittiä Eurooppaan.

Tshekkiläinen turvallisuusyritys Semantic Visions kertoo havainneensa arabiankielisillä sosiaalisen median sivustoilla salakuljettajien mainoksia, joissa turvapaikanhakijoille tarjotaan siirtymistä ensin Venäjälle ja sieltä Suomeen.

Lue lisää: Tällaisilla mainoksilla siirtolaisia houkutellaan Suomeen Venäjän kautta – ”Havaitsimme muutoksen liki yhdessä yössä”

Myös arabiankielisessä uutismediassa on julkaistu Valko-Venäjällä jo olevien siirtolaisten haastatteluja, joissa he kieltäytyvät paluusta kotimaahansa. Uudeksi vaihtoehtoiseksi reitiksi he mainitsevat siirtymisen Minskistä Moskovaan ja sieltä ”taksilla Suomeen”.

Nähtäväksi jää, törmäävätkö nämä haaveet Venäjän rajaviranomaisten tiukkaan valvontaan. Mikään ”spontaani ihmisvirta” ei nimittäin voisi tulla itärajan yli, ellei Venäjän ylin johto sitä sallisi tai jopa edesauttaisi.

Voi hyvinkin olla, että Venäjä ei halua ottaa siirtolaistemppua nyt käyttöön. Jo pelkkä Suomen viranomaisten ja poliitikkojen tietoisuus tästä uudenlaisesta vaikutus­mahdollisuudesta taannee Venäjälle sen, mitä presidentti Vladimir Putin tavoittelee.

Tiedostaen tai tiedostamattaan Suomi ottaa huomioon, että emme ärsytä Moskovaa. Näin voimme vastavuoroisesti olettaa, että Venäjän rajakontrolli pitää. Juuri näin se menee ainakin Kremlin ajatuksissa, mutta todennäköisesti myös monen suomalaisen poliitikon pään sisällä.

” Edes Suomen kansalainen ei päässyt pois Neuvostoliitosta, jos hänen Neuvostoliiton-viisuminsa oli vanhentunut.

On arveltu, että Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenka sai idean turvapaikkapainostukseensa Venäjältä, joka testasi vaikutusmenetelmää Norjaa ja Suomea vastaan talvella 2015–2016.

Venäjän tuolloiseksi motiiviksi on tulkittu kosto siitä, että Suomi ja Norja ovat mukana Krimin valtauksen vuoksi säädetyissä pakotteissa. Taustalla lienee myös Nato-kuittailua: Norjalle Nato-jäsenyyden vuoksi ja Suomelle ennaltaehkäisevästi, jotta me emme uskaltaisi hakea Nato-jäsenyyttä.

Somalialaisia turvapaikanhakijoita kuvattuna Helsingin rautatieasemalla lokakuussa 1990. He saapuivat Neuvostoliitosta Moskovan-junalla.

Näyttää kuitenkin siltä, että Venäjä ei keksinyt siirtolaisasetta 2015, vaan Neuvostoliitto tuli keksineeksi sen Suomen itärajalla jo 1990–91.

Tuolloin Suomi ei kuitenkaan rohjennut – tai ymmärtänyt – esittää ääneen epäilyjä siitä, olisiko turvallisuuspalvelu KGB auttanut tai jopa alkuun pannut somalialaisten turvapaikanhakijoiden kauttakulkua Suomeen.

” KGB ei voinut olla huomaamatta, kuinka helpolla naapurimaa meni sekaisin.

Itäturismia harrastaneet suomalaiset muistavat kuitenkin hyvin, kuinka edes Suomen kansalainen ei päässyt pois Neuvostoliitosta, jos hänen Neuvostoliiton-viisuminsa oli vanhentunut tai passinsa kadonnut.

Mutta yhtäkkiä nuo samat neuvostoviranomaiset olivatkin ”tietämättömiä” siitä, kuinka somalit pääsivät papereitta Mogadishusta Moskovaan ja ”voimattomia” estämään heidän viisumittoman matkansa jatkumisen Suomeen.

Kun somalien virta alkoi, Suomi oli pitkään neuvoton. KGB ei voinut olla huomaamatta, kuinka helpolla naapurimaa meni sekaisin – ja siinä samalla lahjusrahaa virtasi myös yksittäisten KGB-upseereiden omiin taskuihin.

”Siirtolaisaseen” varhainen alkumalli saatettiin siis kehitellä jopa vahingossa Neuvostoliiton loppuajan kaaoksessa. Putin ja Lukashenka ovat päässeetkin helpolla, kun heidän on täytynyt vain hieman hioa vaikutusmenetelmän käyttötapoja.