Tutkijat: Omikron saattanut kehittyä hiv-potilaassa

Omikronmuunnosta tutkivien eteläafrikkalaisten tiedemiesten mukaan variantti on voinut kehittyä kroonisen koronatartunnan saaneen hiv-potilaan elimistössä.

Esimerkiksi College London -yliopiston professori Francois Balloux on esittänyt, että koronavirus on muuntunut krooniseen covidiin sairastuneessa henkilössä, jonka elimistön immuunipuolustus oli jo ennalta heikko hoitamattoman hiv/aids-tartunnan vuoksi, kertoo Independent.

Hi-virus aiheuttaa immuunikatoa, joka heikentää potilaan vastustuskykyä tavanomaisia sairauksia vastaan.

Jo aiemmin tutkijat ovat havainneet maailmalla, että koronamuunnoksia on kehittynyt immuunivajeisilla potilailla, joiden koronasairaus kestää kuukausia. Esimerkiksi alfavariantin arvellaan kehittyneen näin.

Hoitamatonta hiv:tä tai muuta immuunijärjestelmää heikentävää sairautta kuten syöpää sairastavilla koronavirus saattaa olla elimistössä pitkän aikaa.

– Sen sijaan, että immuunivaste poistaisi viruksen muutamassa päivässä, saattaa virus jäädä henkilöön jopa kuukausiksi oppien välttelemään vasta-aineita. Tämä virus on siksi ehtinyt kohdata paljon vasta-aineita, selittää New Yorkin Rockefeller-yliopiston virologi Theodora Hatziioannou New York Timesille.

Omikron löytyi Botswanassa, jossa Gaboronen hiv-laboratoriossa havaittiin geenimuunnoksia positiivisissa testituloksissa.

Etelä-Afrikan KwaZulu-Natalin tutkimuskeskuksen tartuntatautien asiantuntija, professori Richard Lessells oli mukana tukijaryhmässä, joka ensimmäisenä varoitti maailmaa uudesta B.1.1.529 -muunnoksesta.

Lessellsin mukaan on todennäköistä, että omikron kehittyi ilman hoitoa olevan hiv/aids-potilaan elimistössä.

– Se ei vaikuta ilmaantuneen normaalin kehitysprosessin kautta. Kyseessä on evoluutiohyppy. Uusi muunnos ei ole kehittynyt deltavariantista, toteaa Lessells, Telegraphille.

Etelä-Afrikassa on noin 8,2 miljoonaa hiv-positiivista henkilöä. Hiv-hoitoa saa kuitenkin vain 71 prosenttia aikuisista ja 45 prosenttia lapsista jättäen ison riskiryhmän koronatartuntavaaraan.

Tutkijat ovat olleet huolissaan, ettei maailman koronastrategiassa ole tarpeeksi huomioitu immuunipuutosihmisiä. Toisaalta omikronin kehitys osoittaa pitkään jatkuneen epätasa-arvon hiv:n ehkäisemisessä, hoidossa ja diagnosoinnissa.