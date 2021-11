Etelä-Afrikan terveysministeri Joe Phaahla pitää tiedotustilaisuuden tutkijoiden kanssa.

Koronaviruksen uusi omikronmuunnos on herättänyt viime päivinä huolta maailmalla. Muunnoksen pelätään olevan aiempia virusvariantteja tartuttavampi, eikä nykyisten koronarokotteiden tehosta sitä vastaan ole takuita. Omikron havaittiin alkujaan Etelä-Afrikassa. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi.