Expressen: Kohutaiteilija Lars Vilksin autoon törmänneen kuorma-auton kuljettaja avautuu kuolonkolarista – ”On todellinen ihme, että olen yhä elossa”

47-vuotias romanialaismies on Expressenin mukaan edelleen sairaalahoidossa Lundin yliopistollisessa sairaalassa.

Muhammed-pilapiirroksista tunnettu taiteilija Lars Vilks menehtyi lokakuun alussa liikenneonnettomuudessa Ruotsin Markarydissä, kun häntä kyydinnyt poliisiauto törmäsi kuorma-autoon.

Lue lisää: Ruotsin poliisin mukaan mikään ei viittaa murhayritykseen Lars Vilksin kuolonkolarissa

Nyt turman toisena osapuolena olleen kuorma-auton kuljettaja valottaa omaa versiotaan tapahtumista ruotsalaiselle Expressenille.

47-vuotias romanialaismies on lehden mukaan edelleen sairaalahoidossa Lundin yliopistollisessa sairaalassa ja miehellä on vammoja rintakehässä, käsissä ja jaloissa.

Miehellä on onnettomuudesta vain hämäriä muistikuvia. Hän ei muista itse törmäystä tai häntä kovalla vauhdilla lähestynyttä poliisiautoa.

Vilksiä kuljettanut siviilipoliisiauto ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi kuorma-autoon E4-valtatiellä Markarydin kunnassa.

– Heräsin muutamaa sekuntia myöhemmin. Olin saanut iskun päähäni. Tajusin olevani yhä ohjaamossa ja näin ikkunasta savua. Olin jumissa turvavöissä ja huusin apua, mies kertoo Expressenille.

Pelastajat leikkasivat miehen vöistä ja kantoivat kojelaudan alla jumissa olleen kuljettajan ulos.

Hetkeä aiemmin mies oli puhunut puhelimessa äitinsä kanssa ja luvannut tulla vierailulle kotikyläänsä viikonloppuna.

– On todellinen ihme, että olen yhä elossa.

75-vuotias Lars Vilks menehtyi lokakuun 3. päivä, kun häntä kuljettanut siviilipoliisiauto ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi kuorma-autoon E4-valtatiellä Markarydin kunnassa Smålandin maakunnassa noin sata kilometriä Malmöstä pohjoiseen.

Taiteilija Lars Vilks oli kuolinpäivänään vieraillut ystäviensä luona Tukholmassa.

Onnettomuus tapahtui kello 15.30:n maissa paikallista aikaa. Molemmat autot syttyivät törmäyksen voimasta palamaan. Silminnäkijät kertovat liekkimerestä ja täysin rusentuneesta henkilöautosta.

Vilksin lisäksi turmassa menehtyi hänen saattajinaan toimineet kaksi poliiisia.

Silminnäkijät ovat kertoneet siviilipoliisiauton ajaneen kovaa vauhtia, heidän arvionsa mukaan noin 160:tä kilometriä tunnissa ennen onnettomuutta.

Yhtenä mahdollisena onnettomuuden aiheuttajana on pidetty henkilöauton rengasrikkoa. Onnettomuuspaikalta on löytynyt renkaan kappaleita ja osa silminnäkijöistä on puhunut räjähdyksestä.