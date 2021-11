Harvinainen näky: salamatkustaja sinnitteli kahden tunnin lennon hengenvaarallisissa oloissa

Mies toimitettiin lentokentältä sairaalaan. Hän on harvoja laskutelinelennolta elossa selvinneitä.

26-vuotias mies selvisi kahden tunnin lennosta matkustajakoneen matkustamon ulkopuolella koneen laskutelineissä. Hän matkasi American Airlinesin lentokoneen kyydissä Guatemalasta Miamiin.

Only in Dade -paikallismedian Instagram-tilillä jaettiin laskeutumisen jälkeen kuvattu video, jossa koneen henkilökunta antaa hämmentyneen oloisen näköiselle miehelle vettä.

Farkkuihin ja pitkähihaiseen t-paitaan pukeutunut mies vaikuttaa videolla olevan ulkoisesti hyvässä kunnossa. Kone laskeutui Miamiin lauantaiaamuna kello kymmeneltä paikallista aikaa, ja viranomaiset olivat konetta vastassa.

Yhdysvaltojen rajaviranomaiset vahvistivat tapauksen ja kertoivat, että koneen kyydissä laskutelinetilassa matkustanut mies vietiin sairaalaan.

Paikallismedian haastattelema maahanmuuttoasianajaja arvioi, että mies tullaan karkottamaan Yhdysvalloista.

Yhdysvaltojen viranomaiset tutkivat tapausta.

Sky Newsin mukaan mies on yksi harvoja matkustajakoneessa matkustamon ulkopuolella elossa selvinneistä. Uutiskanavan mukaan 129 ihmistä on yrittänyt salamatkustaa lentokoneen matkustamon ulkopuolella sitten vuoden 1947, ja heistä 100 on kuollut matkalla.