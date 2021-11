Poliisin mukaan lapset olivat kuvaamassa videota sosiaaliseen mediaan, ja he olivat jostakin syystä saaneet käsiinsä ladatun aseen.

13-vuotias lapsi ampui 5-vuotiaan sukulaisensa Minnesotassa Brooklyn Parkin kaupungissa. Suku oli torstaina koolla viettämässä kiitospäivän iltaa, kun onnettomuus tapahtui.

Poliisi kertoi perjantaina, että lapsijoukko kuvasi autotallissa videota sosiaaliseen mediaan, ja he olivat jostakin syystä saaneet käsiinsä ladatun aseen.

Poliisi uskoo, että 13-vuotias ampui 5-vuotiaan pojan vahingossa.

Poliisi saapui paikalle iltakymmenen jälkeen. Uhri kuoli tapahtumapaikalle ensiavusta huolimatta.

Pientaloalueella asuva naapuri kertoi CBS Minnesotalle, että kyseessä on varmasti vahinko.

– Olen varma, että se on onnettomuus, ja että hän on sekaisin --- hän on vasta lapsi, ja nyt hän menettää elämänsä, ja 5-vuotias menetti henkensä.

Kotona oli aikuisia, mutta on epäselvää, kuka oli lapsista vastuussa tapahtumahetkellä.

Poliisi pani 13-vuotiaan tapahtuman jälkeen nuorisovankilaan. CBS Minnesotan mukaan häntä ja aseen omistajaa saattaa odottaa jonkinasteinen rikossyyte.

Lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on Minnesotassa 14 vuotta, mutta joitakin poikkeuksia on.