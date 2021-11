Viro lisäsi Suomen punaiselle koronalistalleen

Viro on saanut erittäin vaikean koronatilanteensa pikkuhiljaa haltuun, mutta tauti on Virossa yhä yli kolme kertaa yleisempi kuin Suomessa.

Suomi on maanantaista lähtien Viron niin sanotulla punaisella koronalistalla. Punainen lista tarkoittaa sitä, että rokottamattomien maahantulijoiden täytyy jäädä karanteeniin ja tehdä kaksi koronatestiä.

Periaatteessa karanteenin kerrotaan olevan 10-päiväinen, mutta jos kuudentena päivänä tehty koronatesti on ensimmäisen testin tavoin negatiivinen, voi karanteenia lyhentää. Ensimmäisen testin voi tehdä rajalla, tai vaihtoehtoisesti rajalla voi esittää alle 72 tuntia vanhan testituloksen. Rajalla tehtävät testit ovat maksuttomia.

Rokotettujen ei tarvitse mennä koronatesteihin tai jäädä karanteeniin.

Viron rajoitukset eivät koske myöskään koronataudin todistetusti puolen vuoden sisällä sairastaneita. Aikuisen kanssa matkustavien alaikäisten kohdalla toimitaan aikuista määrittävien sääntöjen mukaan, eli jos aikuinen on rokotettu, ei alle 12-vuotiaalta lapseltakaan vaadita karanteenia. Alle 12-vuotiailta ei vaadita testejä.

Virossa ei ole todettu omikrontapauksia, mutta Viro kehottaa uuden virusmuunnoksen takia kaikkia maahan saapuvia tekemään rajalla PCR-testin riippumatta siitä, ovatko he rokotettuja vai rokottamattomia. Kaikki ulkomailla oleskelleiden positiiviset tulokset sekvensoidaan omikrontapausten varalta, pääministeri Kaja Kallas kertoi lauantaina.

Vihreällä listalla ei ole enää kuin Vatikaanivaltio, eikä keltaisellakaan listalla kuin Italia, Malta, Espanja ja Ruotsi. Käytännössä myös Vatikaanivaltioon sovelletaan Italian sääntöjä, sillä kaupunkivaltiosta on lähes mahdotonta matkustaa pois saapumatta Italian kautta.

Punaisen listan rajana käytetään Virossa kahden viikon ilmaantuvuuslukua, ja tiukimpien rajoitusten listalle pääsee, jos luku ylittää 200 tapausta. Suomen kahden viikon ilmaantuvuusluku on ECDC:n tilastojen mukaan noussut 235:een.

Aiemmin Suomi oli keltaisella listalla, jolta myös rokotetut pääsivät Viroon ilman karanteenimääräystä, jos heillä oli tuore negatiivinen koronatodistus.

Viro päivittää eri maihin sovellettavia maahantulorajoituslistojaan joka perjantai.

Euroopan synkimmät koronatilanteet ovat tällä hetkellä Sloveniassa, Slovakiassa, Itävallassa, Tshekissä, Kroatiassa, Belgiassa, Liechtensteinissa ja Hollannissa. Virokaan ei ole kaukana kärjestä.

Virossa on käytössä koronapassi. Kuva on elokuun lopulta Tallinnan Telliskivestä.

Viron koronatilanne on helpottanut marraskuun alusta, jolloin tilanne oli maailman pahin, mutta kahden viikon ilmaantuvuusluku on yhä 712 eli kolme kertaa Suomen lukua suurempi.

Sairaalahoidossa on maan terveysviranomaisten mukaan 290 ihmistä. Täyden rokotesarjan on saanut 786 500 virolaista, mikä on 59 prosenttia maan 1 328 000 asukkaasta. Luku on huomattavasti alhaisempi kuin Euroopan keskiarvo, joka on EU- ja EEA-maissa 65,9 prosenttia. Suomen koko väestöstä 71,9 prosenttia on saanut kaksi rokotetta koronavirustartuntaa vastaan.

Koronatilanne on vaihdellut Virossa hyvin paljon. Vuoden 2020 loppuun asti koronaluvut saatiin pysymään melko matalina, mutta tilanne kärjistyi alkuvuonna erittäin pahaksi, ja maassa otettiin sulkutila käyttöön. Toukokuussa epidemia rauhoittui, ja kesällä tapauksia oli vain vähän, mutta loka- ja marraskuun vaihteessa tartunnat lisääntyivät jopa 50 prosentilla viikossa, ja tautia tavattiin Virossa eniten koko maailmassa.

Vielä marraskuun 5. päivänä kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 1 799, mutta perjantaina se oli Viron viranomaisten mukaan 712.

Virossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut kaiken kaikkiaan 1 791 ihmistä, mikä on enemmän kuin Suomessa, vaikka Suomessa on yli neljä kertaa enemmän asukkaita.