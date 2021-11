Lähelle Jelnjan kaupunkia on rantautunut muun muassa Venäjän 1. panssariarmeija, joka vuonna 1968 kukisti Tšekkoslovakiassa Prahan kevään.

Marraskuussa otetut satelliittikuvat viestivät sotilaallisesta vaaratilanteesta Venäjän ja Ukrainan välillä. Teknologiayhtiö Maxar Technologiesin toimittamat kuvat sijoittuvat lähelle Jelnjan kaupunkia Valko-Venäjän rajan tuntumaan. Noin 280 kilometrin päähän Ukrainan rajasta on pakkautunut panssarivaunuja, itsevetäviä panssarihaupitseja sekä maavoimien joukkoja. Verkkolehti Politicon mukaan sotakalustoa on toimitettu alueelle eri puolilta Venäjää syyskuun jälkeen.

Paikalle on saapunut muun muassa maan historiallinen 1. panssariarmeija. Sama osasto taisteli toisessa maailmansodassa saksalaisia vastaan itärintamalla ja rymisteli vuonna 1968 Tšekkoslovakiaan murskatakseen Prahan kevään. Sen uskotaan olevan varustettu kaikkein uusimmalla sotakalustolla. Normaalisti osaston sotaharjoitukset järjestetään Moskovan liepeillä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Anton Semelroth kertoo Politicolle, että Yhdysvallat on tietoinen epätavallisista sotilaallisista aktiviteeteista lähellä Ukrainaa.

– Jatkamme alueen de-eskaloinnin ja diplomaattisen ratkaisun tukemista itäisen Ukrainan konfliktissa. Kuten olemme sanoneet, tukemme Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle eheydelle on horjumaton.

Venäjän 1. panssariarmeija lakkautettiin kylmän sodan jälkeen, mutta vuonna 2014 presidentti Vladimir Putin perusti sen uudelleen osana Venäjän kaluston uudistusprosessia. Yhdysvaltain Euroopan maajoukkojen komentaja Frederick Hodges arvioi New York Timesille jo vuonna 2017, että osaston tarkoitus on toimia hyökkäävinä iskuvoimina.

– Se ei ole kotimaan turvallisuutta varten. Ei se tarkoita, että armeijalla automaattisesti aiotaan hyökätä, mutta pelottelua ja paineen muodostamista varten se on, Hodges arvioi.

Venäjän joukkojen liikehdintä Ukrainan rajan tuntumassa on herättänyt viime aikoina kansainvälistä huolta. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti Moskovaa perjantaina sanomalla, että minkä tahansa sotilaallisen voiman käyttö Ukrainaa vastaan tulisi Venäjälle kalliiksi. Stoltenberg kertoi että Venäjän sotilasliikehdintää käsitellään Nato-maiden ulkoministerikokouksessa ensi viikolla Latvian Riiassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Ukraina on valmis kohtamaan eskalaation Venäjän kanssa käynnissä olevassa konfliktissa. Toimittajien kysyessä mahdollisesta sodasta Zelenskyi huomautti Ukrainan olleen Venäjän kanssa sodassa kahdeksan vuoden ajan. Hänen mukaansa sodan uhka on läsnä joka päivä, ja parhaillaan on käynnissä Venäjän uhkailukampanja.

Ukraina käynnisti omat sotaharjoituksensa Valko-Venäjän rajan läheisyydessä keskiviikkona. Maan rajaviranomaisten mukaan rajojen vahvistamiseen tähtäävään ”erikoisoperaatioon” osallistui kansalliskaartin joukkoja, poliisi, asevoimat sekä muita asiaankuuluvia toimijoita.