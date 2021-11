Vastaisuudessa on kommunistisen puolueen päätettävissä, kenellä on oikeus mukailla hallitsija Kim Jong-unin tyyliä.

Nahkaisa pinta on dominoinut Pohjois-Korean muotimaailmaa vuodesta 2019, jolloin maan johtaja Kim Jong-un esiintyi televisiossa musta nahkatakki harteillaan. Asiasta kertovan Radio Free Asianin (RFA) mukaan äveriäimpien pohjoiskorealaisten takit ovat kiinalaista tuontitavaraa, kun taas vähävaraisemmat ovat joutuneet imitoimaan sosialismin suurmiestä kotimaisilla tekonahkatekeleillä.

Nyt Pohjois-Korea on joka tapauksessa kieltänyt kansalaisiltaan nahkatakit epäkunnioittavana villityksenä. Pääkaupunki Pjongjangin kaduilla partioiva muotipoliisi on takavarikoinut takkeja sekä ostajilta että kauppiailta. RFA:n paikallinen lähde kertoo, että virkavallan toiminta on ruokkinut kapinahenkeä vaatteisiinsa kiintyneiden nuorten miesten piirissä. Poliisi on vastannut kritiikkiin viittaamalla muodin ”epäpuhtauteen”.

– He ohjeistivat kansalaisia olemaan pukematta nahkatakkeja, koska on osa kommunistisen puolueen direktiiviä päättää, kuka niitä voi pukea, lähde kuvailee.

RFA:n mukaan aidot takit maksavat Pohjois-Koreassa noin 170 wonia eli kolmisenkymmentä euroa. Väestön keskimääräinen kuukausipalkka on 58 senttiä. Muotiin ovatkin mieltyneet erityisesti maan eliitin jäsenet.

Tämän vuoden tammikuussa järjestetyssä sotilasparaatissa tyyliä noudattivat itse Kimin lisäksi kaikki muut tilaisuuteen osallistuneet valtion korkeimmat virkamiehet, mukaan lukien Kimin sisko ja mahdollisena seuraajana pidetty Kim Yo-jong. RFA:n lähteen mukaan tyylistä on tullut tärkeä symboli Pohjois-Korean vaikutusvaltaisille naisille.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun sosialistisen maan valtionjohto on puuttunut kansalaistensa pukeutumiseen. Tämän vuoden toukokuussa medioihin levisi tieto hallinnon päätöksestä kieltää kansalaisilta muun muassa pillifarkut, takatukat sekä huuli- ja nenälävistykset. Muotien katsottiin symboloivan ”kapitalistista elämäntapaa”. Ennen tätä Pohjois-Korean valtiollinen sanomalehti oli vaatinut toimia estääkseen kapitalistisen kulttuurin vyöryn maahan.

Pohjois-Korean hallinto on raporttien mukaan linjannut kaikkiaan 15 ”epäsosialistista” kampausta. Viranomaiset ovat joutuneet puuttumaan muun muassa hiusväreihin.