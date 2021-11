Perusta löytyi ainakin 800 vuotta vanha sidottu muumio sikiöasennosta

Arkeologit ovat löytäneet Perusta jopa 7 000 vuotta vanhoja muumioita.

Arkeologit löysivät Perusta läheltä pääkaupunki Limaa sikiöasentoon haudatun muumion, joka on arvioiden mukaan haudattu 1200–800 vuotta jälkeen ajanlaskun alun, kertovat muun muassa Reuters ja BBC.

Muumion sukupuoli ei ole tiedossa.

San Marcoksen yliopiston tutkija Pieter Van Dalen Lunan mukaan huomio kiinnittyi siihen, että koko ruumis oli sidottu köysillä ja kasvot peitetty käsillä. Tämä oli tutkijan mukaan osa paikallista hautajaistapaa.

Kuvista näkee, että monesti sidottu paksu köysi kiersi koko kaksin taitettua ruumista päästä alaspäin. Muumio vaikuttaa sangen hyvin säilyneeltä, ja esimerkiksi sormet ja kynnet erottuvat selvästi.

Jäänteet kuuluvat tutkijan mukaan korkealla Andeilla asuneelle ihmiselle. Tutkijat uskovat, että löytö tuo lisätietoa muinaisesta chaclla-kulttuurista. Muumio löydettiin maanalaisesta hautakuopasta, jossa oli myös keramiikkaa, vihannesten jäänteitä ja kivisiä työkaluja.

Perusta on löydetty köytettyjä muumioita myös aiemmin, ja maasta on tehty paljon arkeologisia löytöjä. Peru on tunnettu inkakulttuurista ja eritoten inkakaupunki Macchu Picchusta, jotka on mainittu Tintti-sarjakuvassakin. Inkat alkoivat laajentaa valtakuntaansa 1200-luvulla, ja inkavaltakunnan aika päättyi espanjalaisten vallatessa alueet 1500-luvulla.

Nykyisen Perun alueella ja Keski-Andeilla on elänyt lukuisia eri heimoja jo kauan ennen inkoja.

Perusta ja Chilestä löydetyt chinchorro-muumiot ovat jopa 7 000 vuotta vanhoja ja siten vanhimpia tunnettuja muumioita. Egyptissä muumiointi aloitettiin tiettävästi 2 000 vuotta myöhemmin. Toisin kuin Egyptissä, chinchorrot muumioivat yhteiskunnan jäseniä vauvasta vaariin eri sosiaalisista luokista, kun taas Egyptissä muumioitiin eritoten eliitin jäseniä.

Chinchorro-muumioita on löydetty paljon. He asuivat nykyisten Perun ja Chilen rajalla.

– Joskus asukkaat kertovat meille tarinoita siitä, kuinka lapset käyttivät pääkalloja jalkapalloina ja ottivat vaatteet muumioiden päältä, mutta nykyisin he tietävät ilmoittaa meille, kun he löytävät jotain, ja jättää sen rauhaan, arkeologi Janinna Campos Fuentes kertoi BBC:n haastattelussa.

Alla olevalla videolla kerrotaan chinchorro-muumioista.