Bryan Adams teki toisen positiivisen koronatestin kuukauden sisään – korona-asiantuntija kertoi, miten se on mahdollista

Rockmuusikko Bryan Adamsia hoidetaan Italiassa sairaalassa.

Kanadalainen rockmuusikko ja valokuvaaja Bryan Adams joutui Italiaan saavuttuaan suoraan ambulanssilla sairaalaan, sillä hänen lentokentällä otettu koronatestinsä osoitti positiivista.

Muusikko sairastui oireettomaan koronaan lokakuussa, minkä vuoksi Adamsin uusi positiivinen koronatesti on puhuttanut maailmalla.

Yhdysvaltojen johtava korona-asiantuntija Anthony Fauci kommentoi tapausta CNN:n New Day -ohjelmassa.

– Saattaa olla, että hän kantaa yhä virusta ja että hänen testinsä oli positiivinen, koska hän ei koskaan oikeastaan päässyt eroon viruksesta, Fauci sanoi.

– Olemme havainneet, että joillakin immuunipuutteisilla virus voi jäädä jylläämään kehossa --- en tiedä mitään hänen terveydentilastaan, joten olen todella haluton kommentoimaan sitä.

Lehtitietojen mukaan Adams, 62, on saanut kaksi koronarokotetta.

Adams saapui perjantaina Milanon lentokentälle. Hän kertoi Instagramissa tehneensä lentokentällä positiivisen koronatestin ja lähteneensä sen takia ambulanssilla kohti sairaalaa.

– Täällä ollaan. Saavuin juuri. Sain jo toisen positiivisen koronatestin kuukauden sisällä, Adams kirjoitti.

– Joten se tarkoittaa sairaalareissua.

Lauantaina hän kertoi Instagram-tilillään voinnistaan ja kiitti häntä hoitaneita hoitajia ja lääkäreitä. Adams kertoi saaneensa veritulpan varalta hyytymiä estävää lääkettä ruiskulla.

– Se on varotoimenpide siihen saakka, että saan negatiivisen tuloksen, hän kirjoitti estolääkkeestä.

Adamsilla todettiin koronatartunta lokakuun lopulla vain tunteja ennen Rock and Roll Hall of Fame -seremoniaa, jossa hänen oli määrä esiintyä.

Adams on kertonut Instagramissa, että tartunta oli oireeton. Adams mukaan hänen tyttärensä Bunny, 10, sairastui myös koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, joka näkyi lapsella kurkkukipuna. Adamsilla ja hänen puolisollaan näyttelijä Alicia Grimaldilla on kaksi tytärtä: Mirabella Bunny ja Lula Rosylea, 8.

Lokakuun koronatartunnan jälkeen Adams on keikkaillut marraskuussa Vegasissa. Kaksi viikkoa sitten hän soitti ensimmäisen keikkansa kahteen vuoteen.

– Nyt kun olen palannut toisen perheeni pariin, on aika rokata! hän kirjoitti.

Bryan Adams esiintyi Helsingin Kaisaniemessä vuonna 2013.

Adams kiitti lauantaina Instagramissa myös milanolaista rengasyritys Pirelliä, jonka kulttimaineeseen nousseen kalenterin ensi vuoden painoksen Adams on kuvannut.

– Kiitos Pirelli, joka on ollut uskomattoman kannustava, sillä tämä on kahden vuoden yhteisen työn huipentuma. Kalenterimme ilmestyy ensi viikolla! hän kirjoittaa.

Adamsin kuvaaman kalenterin teemana on muusikot ja tien päällä kiertueella oleminen, ja kalenterin sivuilla nähdään muun muassa Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson ja Rita Ora.

Nimekkäiden valokuvaajien kuvaamaa kalenteria on valmistettu vuodesta 1964. Viime vuonna sitä ei julkaistu koronapandemian vuoksi. Kalenteria otetaan tyypillisesti hyvin pieni erä, kuten 20 000 kappaletta, ja kalenterien hinnat voivat nousta pilviin.

Monina vuosina kalenterissa on ollut paljon paljasta pintaa.

Bryan Adams on kuvannut muun muassa Amy Winehousea moneen otteeseen. Winehouse kuoli vuonna 2011.

Adamsin kuvia on julkaistu muun muassa Voguessa, Vanity Fairissa ja GQ:ssa, ja hänen malleikseen ovat asettuneet maailmankuulut nimet kuten Mike Jagger, Amy Winehouse ja kuningatar Elisabet II.

Adams tunnetaan top-10-listoja hallinneena muusikkona, jonka äänihuulilta ovat lähtöisin muun muassa hitit Summer of ’69, Heaven ja (Everything I Do) I Do It for You. Hän on tehnyt musiikkia 1970-luvun lopulta. Ensimmäiset valokuvanäyttelynsä hän piti vuosituhannen vaihteessa.

Lue lisää: Alastonkuvistaan tunnettu Pirelli-kalenteri julki – mukana pitkä lista kuumia nimiä: Katso kuvat ja video!