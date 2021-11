Portugali palaa tiukkoihin korona­rajoituksiin – vaikka rokote­kattavuus on maailman huippua

Baariin pääsee joulukuusta eteenpäin Portugalissa vain, jos näyttää negatiivisen testitodistuksen. Tämä pätee myös rokotettuihin.

Väestönsä nopeasti rokottanut Portugali on päättänyt ottaa koronarajoitukset uudestaan käyttöön, kertoo muun muassa uutistoimisto AP. Rajoituksista luovuttiin kaksi kuukautta sitten, kun maa tavoitti 86 prosentin rokotekattavuuden, mutta rajoituksettomuus jäi väliaikaiseksi.

Koronatapaukset ovat lisääntyneet maassa viime viikkoina rajusti. Reutersin mukaan koronatapaukset ovat lisääntyneet viime viikosta 43 prosentilla ja koronakuolleisuus 42 prosentilla.

Joulukuusta eteenpäin tietyissä julkisissa tiloissa vaaditaan maskia.

Koronarokotteesta tai sairastetusta taudista kertovaa koronapassia täytyy näyttää päästäkseen muun muassa ravintolaan, elokuvateatteriin tai hotelliin.

Muun muassa urheilutapahtumiin, baareihin ja yökerhoihin pääsee vain, jos näyttää todistuksen negatiivisesta koronatestistä. Sairaalassa ja hoitokodissa vierailemiseen vaaditaan myös negatiivinen koronatodistus. Tämä pätee myös rokotettuihin.

Lisäksi hallitus suosittelee etätöitä sekä säännöllistä kotitestausta.

Kaikkien Portugaliin ulkomailta lentävien tulee esittää negatiivinen koronatesti. Omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi Portugali on katkaissut lentoliikenteen Mosambikiin. Seitsemän eteläisen Afrikan maasta saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin, kertoo portugalilainen Expresso.

Pääministeri António Costa kertoi torstaina, että hallituksen on reagoitava heikkenevään koronatilanteeseen, vaikka luvut eivät Portugalissa ole kohonneet yhtä huolestuttavalle tasolle kuin joissain muissa Euroopan maissa.

Yhdeksi syyksi rajoituksille Costa nimesi lähestyvän joulun, jonka aikaan perheet viettävät paljon yhdessä.

Portugalin terveysviranomaiset kertoivat torstaina, että sairaalahoidossa oli 691 ihmistä, mikä oli suurin potilasmäärä syyskuun jälkeen. Uusien päivittäisten tartuntojen määrä on moninkertaistunut marraskuun alun jälkeen.

10,3 miljoonan asukkaan Portugalissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhteensä 18 400 ihmistä, mikä on suhteessa asukaslukuun 7,5 kertaa enemmän kuin Suomessa. Koronatapauksia on todettu Portugalissa yli miljoona. Maassa oli vuoden alussa maailman huonoin koronatilanne.