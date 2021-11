Salomoninsaarten oppositio on kritisoinut ärhäkästi maan suhteita Kiinaan.

Tyynenmeren saarivaltiossa Salomoninsaarilla hallintoa vastustavat väkivaltaiset mellakat jatkuvat kolmatta päivää. Saarten pääkaupungissa Honiarassa on sytytetty rakennuksia palamaan.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kaduilla on tuhansia ihmisiä ja osalla on mukanaan kirveitä ja veitsiä. Toimittajan mukaan paikallinen poliisi on ampunut varoituslaukauksia ja kyynelkaasua mellakan yhteydessä. Protestoijat ovat yrittäneet päästä maan pääministerin yksityisasunnolle.

Hallitus määräsi Honiaraan keskiviikkona sulkutilan mielenosoitusten puhjettua, mutta väkijoukot ovat uhmanneet sitä ja jatkaneet mellakointia.

Australian yleisradio ABC kertoo, että pääkaupunkiin on saapunut australialaispoliisijoukkoja. Lisäjoukkoja on myös saapumassa saarille. Saarien pääministeri Manasseh Sogavare oli ABC:n mukaan pyytänyt apua Australialta.

Australian pääministeri Scott Morrison korosti, että Australian ei ole tarkoitus ryhtyä tilanteen osapuoleksi, vaan sen tavoitteena on rauhoittaa tilannetta.

ABC kirjoittaa, että protestien keskiössä on ulkopolitiikka. Aiemmin Salomonin saaret on ollut yksi harvoista valtioista, jolla on ollut diplomaattiset suhteet Taiwanin muttei Kiinan kanssa. Kaksi vuotta sitten pääministeri Sogavare solmi kuitenkin suhteet Kiinan kanssa.

Paikallinen toimittaja Gina Kekea näkee, että taustalla on myös tyytymättömyyttä siitä, että Salomoninsaarilla toimivat ulkomaiset yritykset, erityiset kiinalaiset ja muut aasialaisfirmat, eivät tarjoa työpaikkoja paikallisille ihmisille.

– Nuoret ihmiset ovat saaneet tarpeekseen, Etelä-Tyynenmeren yliopiston opiskelija Peter Seda sanoi ABC:lle.

Kiinan vaikutusvalta kasvussa eteläisellä Tyynellämerellä

Väkivaltaisissa protesteissa kohteena ovat olleet maan parlamentti, kiinalaisyritykset ja muut pääkaupungin rakennukset.

ABC:n mukaan Kiina on luvannut noin 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli noin 445 miljoonan euron edestä taloudellista tukea Salomoninsaarille, joka on yksi Tyynenmeren alueen köyhimmistä valtioista. Tämän jälkeen Taiwanin ja Salomoninsaarten diplomaattiset suhteet katkaistiin.

Pääministeri Sogavare näkee, että suhteet Kiinaan tuovat Salomonin saaret historian oikealle puolella. Erityisesti maan väkirikkaimman Malaitan saaren oppositiopoliitikot ovat kuitenkin kritisoineet päätöstä. Oppositiossa nähdään, että maan pitkän aikavälin tavoitteet kehityksessä, demokratiassa ja ihmisoikeuksissa ovat enemmänkin Taiwanin kuin Kiinan linjan mukaisia.

Viime kuussa oppositiopoliitikko ja Salomoninsaarten ensimmäisen pääministerin poika Peter Kenilorea Jr. kommentoi intialaiselle Sunday Guardian -lehdelle, että kiistat Kiinan vaikutuksista maassa voivat johtaa väkivaltaisuuksiin.

– Mielestäni osuvin vertaus on se, että me Tyynenmeren saarilla sanomme olevamme ilmastonmuutoksen etulinjassa. Täällä Salomoninsaarilla olemme myös Kiinan kommunistisen puolueen aggression etulinjassa, Kenilorea sanoi.

Yhdysvaltalainen Brookings-ajatushautomo kirjoitti vuosi sitten, että Kiina on kasvattanut vaikutusvaltaansa eteläisellä Tyynellämerellä.