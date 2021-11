Magdalena Anderssonin kausi pääministerinä päättyi poliittisen myrskytuulen riepotteluun. Hän ehti olla pääministerinä vain 7 ja puoli tuntia ennen kuin joutui eroamaan. Silti hän haluaa koota heti uuden hallituksen.

Ruotsin politiikasta eletään kaoottista aikaa. Historiallisesti ensimmäisenä naisena Ruotsin pääministeriksi nimetty Magdalena Andersson pyysi keskiviikkona eroa pääministerin paikalta vain 7,5 tunnin virassa olon jälkeen. Hän kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa.

Ruotsin lehdistö kertoo tapahtumien nopeasta etenemisestä. Politiikan tunteikas vuoristorata vei tilanteen hetkessä upeasta noususta jyrkkään laskuun.

Aftonbladet kertoo, että Andersson ilmoitti erostaan valtiopäivien puhemiehelle seitsemän ja puoli tuntia valintansa jälkeen.

– En halua johtaa hallitusta, jonka legitimiteetti voidaan kyseenalaistaa, Magdalena Andersson sanoi eropuheessaan.

Tällä hän tarkoitti sitä, että hallituksen laillinen oikeutus oli heti menetetty.

Aftonbladet kertoo, että tähän johti kaksi raskasta syytä. Opposition budjettiesitys voitti heti hallituksen budjetin valtiopäivien äänestyksessä. Sosiaalidemokraattien hallituskumppani ympäristöpuolue kertoi jättävänsä hallituksen, koska se ei voinut hyväksyä ruotsidemokraattien mukana oloa voittaneessa budjettiehdotuksessa. Anderssonille tämä olisi vielä käynyt, mutta hallitukselta putosi pohja pois, kun ympäristöpuolue päätti jättää hallituksen.

– Tämä on myrskyistä aikaa. Olemme yllättyneitä ja närkästyneitä Keskustan toiminnasta. Koko vaalikausi on ollut poliittisten pelien leimaamaa. Tänään nähtiin sen huipentuma. Meille politiikka ei ole pelkkää peliä, ympäristöpuolueen kansanedustaja Per Bolund kuvaa tapahtumia Aftonbladetille.

Svenska Dagbladet kertoo, että Magdalena Andersson aikoo yrittää uuden hallituksen saamista kokoon. Yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Andersson on ilmoittanut valtiopäivien puhemies Andreas Norlénille olevansa edelleen kiinnostunut sosiaalidemokraattisen yksipuoluehallituksen johtamisesta.

Expressen kuvaa superkeskiviikon tapahtumia kaaokseksi.

– Joko meillä on pian uusi hallitus tai Ruotsi valmistautuu uusiin vaaleihin, Andersson sanoi lehden mukaan.

Keskustapuolue ja ympäristöpuolue ovat jo ilmoittaneet tukevansa Anderssonin uutta yritystä.

– Stefan Löfven on edelleen siirtymäkauden hallituksen pääministeri, Magdalena Andersson sanoi Expressenin mukaan suomalaiselle kirjeenvaihtajalle, joka kysyi kuka oikein hallitsee maata.

Suomessa eronpyyntönsä jättänyt hallitus jatkaa yleensä toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on saatu muodostettua.

Andersson joutui eronsa jälkeen median kysymysten ristituleen.

Tunnettu ruotsalainen tv-juontaja Tilde de Paula kysyi Anderssonilta häpeääkö hän Ruotsin politiikan kaaosta.

– Voin käsitellä tilannetta vain niiden asioiden perustella, jotka minulla on käytettävissäni, Andersson vastasi Expressenin mukaan.

Valtiopäivien puhemiehen odotetaan kertovan torstaina, miten sotkuisessa hallitustilanteessa edetään.