Laskettelukeskukset ja luistinradat ovat Itävallassa auki, vaikka maahan on määrätty ulkonaliikkumiskielto.

Itävaltaan on julistettu täysi sulkutila ja maassa vallitsee ulkonaliikkumiskielto.

Wienin alueella asuva suomalaissyntyinen Eve-Maria Trotberger, 35, sanoo tottuneensa sulkuihin, eikä uusin sulku muutenkaan juuri vaikuta tavallisen perheellisen ihmisen arkeen. Ruokakaupat ovat auki ja lapset voivat käydä koulua.

Rajoitukset tuntuvat hänen mielestään sinkkujen ja niiden ihmisten arjessa, jotka haluavat käydä ulkona ja viettää sosiaalista elämää.

Eve-Maria Trotberger on tyttärensä Eleonoran kanssa Itävallassa Wolfgangseellä.

– Jos kävisi kauheasti bilettämässä, teattereissa tai ulkona syömässä, silloin sulku vaikuttaisi. Mutta perheelliselle ihmiselle on sama, ovatko nämä paikat auki vai kiinni.

Trotberger on asunut Itävallassa yli kymmenen vuotta. Perheessä on neljä lasta, joista kaksi on kouluiässä ja yksi päiväkodissa.

– Ensimmäisessä koronasulussa kaikki jättivät lapset kotiin ja ihmiset olivat paniikissa. Nyt henki on se, että lapset menevät kouluun niin kauan kuin se on mahdollista.

Trotberger jätti tällä viikolla lapset kotiin, sillä päiväkodissa ilmeni viikonlopun aikana viisi koronatapausta. Hän on töissä miehen perheyrityksessä ja työajat joustavat niin, että hän saattoi jäädä kotiin lasten kanssa.

Korona-aika on tuntunut perheen elämässä siten, että kyläilyt ovat jääneet. Kun ennen oltiin kaveripiireissä viikoittain toisten luona, nyt Trotberger ei ole käynyt kahteen vuoteen juuri kenenkään luona.

Ihmisiä näkyi kaduilla Wienissä maanantaina.

– Kun käytiin yhden luona, me koko porukka testattiin toisemme ennen käyntiä.

Trotbergeristä tuntuu, että Itävallassa on tänä syksynä kiristetty lapsia koskevia sääntöjä. Lapsia ei ole rokotettu ja heitä pidetään taudin levittäjinä. Lapset eivät voi mennä teatteriin ilman testitodistusta. Wienissä lapset eivät saa mennä myöskään ravintolaan, ellei heitä ole testattu.

Maskisääntöjäkin on tänä syksynä kiristetty. Trotberger kertoo, että nykyisin ihmisillä pitää olla kaikissa sisätiloissa FFP2-maski.

– Tähän asti lasten ei ole tarvinnut käyttää maskia koulussa omalla paikallaan, mutta tällä viikolla tuli määräys, että pienimmilläkin lapsilla pitää olla maski.

Wienissä asuva suomalaissyntyinen Emmi Sec, 37, on sitä mieltä, ettei sulkutilaa juuri huomaa tavallisessa elämässä.

Emmi Sec on asunut Itävallassa 13 vuotta.

Koulut, päiväkodit, puistot ovat entiseen tapaan auki. Ruokakaupassa, apteekissa, lääkärissä, töissä ja koulussa voi käydä.

– Metro on aika täynnä, koska ihmiset käyvät normaalisti töissä. Etätyösuositus on, mutta kukaan ei usko hallitusta eikä suosituksia oikein kukaan noudata, ellei niille ole sanktiota.

Sulkutila näkyy katukuvassa siinä, että vaatekaupat ja muut erikoisliikkeet ovat kiinni. Kahviloista ja ravintoloista voi hakea take away -annoksia, mutta niihin ei voi jäädä istumaan.

Wienin ravintoloihin ei voi nyt jäädä istumaan.

Hänellä on kaksi kouluikäistä lasta, joista toinen on 6- ja toinen 12-vuotias.

– Tämä on nyt neljäs sulkutila. Kolme kertaa ovat koulut olleet tähän mennessä kokonaan kiinni.

Sec kertoo, ettei kaikkia työntekijöitä päästetä etätöihin. Kriittisillä aloilla toimivat, kuten sairaanhoitajat, joutuvat olemaan lähitöissä.

Lastenhoitoon on silloin tehty erityisjärjestelyjä. Koulussa ei ole opetusta, mutta lapset on voinut viedä kouluun hoitoon.

– Olen itse töissä Wienin kaupungin lastensuojelussa. Meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, että oltaisiin vain kotona. Pakkohan lastensuojelun on toimia varsinkin sulkutilan aikana.

Emmin mukaan Itävallassa on periaatteessa ulkonaliikkumiskielto, mutta kieltoon on kymmeniä erilaisia poikkeuksia ja erikoislupia.

– Sitten on älyttömyyksiä. Sen lisäksi, että ovat kiellot ja niihin poikkeukset, esimerkiksi laskettelukeskukset ja luistelupaikat ovat auki.

Laskettelukeskusten ja luistelupaikkojen pitäminen auki eivät Emmin mielestä sovi sulkutilan ohjeisiin, joiden mukaan ulos voi mennä vain omaan talouteen kuuluvien ihmisten kanssa ja vain jaloittelemaan.

Vaikka on ulkonaliikkumiskielto, sääntöjä ei Emmin mukaan kukaan valvo.

– Ihmiset ovat tosi väsyneitä kaikkiin näihin sääntöihin, ei niitä niin noudateta.