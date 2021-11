Venäjällä ja Ukrainalla on käynnissä yhtaikaiset sotaharjoitukset.

Venäjä on käynnistänyt Mustallamerellä sotaharjoituksen, jossa armeijan hävittäjät ja alukset harjoittelevat laivastotukikohtiin kohdistuvien hyökkäysten torjumista. Asiasta kertoi keskiviikkona Venäjän valtion uutistoimisto Interfax.

– Noin kymmenen Mustanmeren laivaston ilma-alusta ja laivaa Novorossijskin laivastotukikohdasta otti osaa tähän taisteluharjoitustapahtumaan, Interfax siteerasi laivaston antamaa lausuntoa.

Venäjän Mustanmeren laivasto on sijoitettu Krimin niemimaalle, jonka Venäjä valtasi itselleen Ukrainalta vuonna 2014. Viime aikoina tilanne alueella on jännittynyt entisestään, sillä Ukraina on syyttänyt Venäjää joukkojen keskittämisestä rajansa läheisyyteen.

Reutersin mukaan myös Ukraina käynnisti keskiviikkona omat sotaharjoituksensa Valko-Venäjän rajan läheisyydessä. Ukrainan rajaviranomaisten mukaan rajojen vahvistamiseen tähtäävään ”erikoisoperaatioon” osallistuu kansalliskaartin joukkoja, poliisi, asevoimat sekä muita asiaankuuluvia toimijoita.

– Myös lentokoneita ja droneja käytetään aktiivisesti partiointiin ja tarkkailuun, rajavartiosto kertoi lausunnossaan.

8 500 sotilasta lisää rajalle toimittanut Ukraina on ilmoittanut pelkäävänsä, että se joutuu vedetyksi mukaan EU:n ja Valko-Venäjän väliseen rajakriisiin. Ukrainan mukaan huolena on myös, että Venäjä voisi käyttää läheisen liittolaisensa Valko-Venäjän rajaa Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyksessä.

Myös Yhdysvallat on ilmaissut huoltaan Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kuitannut puheet hyökkäyssuunnitelmista valheena.