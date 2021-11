Koronapilleri saatetaan hyväksyä vielä tänä vuonna Euroopassa – lääkkeeseen ladattu suuret odotukset

Britannia on jo hyväksynyt nieltävän koronalääkkeen.

Molnupiraviiri on ensimmäinen suun kautta otettava koronalääke. Se estää viruksen lisääntymistä potilaan elimistössä.

Euroopan lääkevirasto EMA saattaa hyväksyä niin sanotun koronapillerin eli molnupiraviirin vielä kuluvan vuoden aikana. Lääkevirasto kertoi keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa käsittelevänsä lääkkeen myyntilupaa, ja päätös lienee valmis jo joidenkin viikkojen päästä.

Lääkevirasto tutkii saamansa aineiston pohjalta, onko lääke tehokas ja turvallinen. Nopea aikataulu on mahdollinen, sillä lääkevirasto on työstänyt aihetta lääkkeen osalta jo aiemmin. EMA voi tehdä suosituksen yhteisestä myyntiluvasta kaikkiin Euroopan unionin maihin.

Tanska on päättänyt ostaa lääkettä 450 miljoonalla Tanskan kruunulla eli 60 miljoonalla eurolla, kertoo Tanskan radio.

Yhdysvaltalaisen MSD-lääkeyhtiön sekä Ridgeback Biotherapeutics -yrityksen yhdessä kehittämästä, molnupiraviiri-nimisestä lääkkeestä on odotettu mahdollisesti mullistavaa käännettä koronaviruspandemian vastaiseen kamppailuun.

Nieltävä antiviruslääke voi estää koronatartunnan saaneen tautia pahentumasta vakavaksi. Se ei ole rokotteen tavoin ennaltaehkäisevä.

Alun perin influenssan hoitoon kehitetty lääke vähensi kliinisissä kokeissa koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutumisen ja kuoleman riskiä noin puolella. Kehittäjiensä mukaan lääkehoidon pitäisi toimia yhtä lailla myös uusiin virusmutaatioihin, joita kehittynee lisää koronaviruksen levitessä.

Britannia hyväksyi lääkkeen marraskuun alussa ensimmäisenä valtiona.

Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA suosittelee molnupiraviiriä annettavaksi riskiryhmiin kuuluville potilaille kaksi kertaa päivässä, niin pian kuin on mahdollista positiivisen koronatestituloksen jälkeen. Lääkehoito on aloitettava viiden päivän sisällä oireiden kehittymisestä.

Britanniassa viranomaiset ovat antaneet luvan molnupiraviirin käyttöön niille koronatartunnan saaneille potilaille, joilla on vähintään yksi vakavan sairauden kehittymiseen vaikuttava riskitekijä, kuten esimerkiksi ylipaino, korkea ikä, diabetes tai sydänsairaus.

Toinen antiviruslääke, remdesiviiri on saanut Euroopassa ehdollisen myyntiluvan. Se on tarkoitettu jo sairaalahoitoon joutuneille koronapotilaille, jotka tarvitsevat lisähappea ja joilla on keuhkokuume. Remdesiviiriä täytyy annostella suonensisäisesti.