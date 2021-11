Lähes kaikki bussin matkustajat kuolivat onnettomuudessa. Kuolonuhrien joukossa oli 12 alaikäistä.

Pohjoismakedonialainen bussi oli palaamassa Turkin Istanbulista Pohjois-Makedonian Skopjeen, kun noin kello kaksi keskiviikkoa vastaisena yönä bussi törmäsi moottoritien keskikaiteeseen ja syttyi tuleen. Ei ole tiedossa, syttyikö tulipalo ensin ja johtiko se törmäykseen vai seurasi tulipalo törmäystä.

Bussi paloi poroksi. Lähes kaikki kuolivat.

Onnettomuuspaikalla keskiviikkona vieraillut Bulgarian sisäministeri Boyko Rashkov kuvaili näkyä järkyttäväksi ja sanoi, ettei hän ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Hän kertoi, että ruumiit olivat pienissä ryhmittymissä ja palaneet täysin tuhkaksi.

– Tämä on niin valtava tragedia, Pohjois-Makedonian pääministeri Zoran Zaev sanoi toimittajille.

Onnettomuuspaikalta otetuissa kuvissa ei ole jälkiä siitä, että bussi olisi kaatunut.

Bussissa oli 53 ihmistä, joista 46 menehtyi onnettomuudessa. Kuolonuhrien joukossa oli 12 alaikäistä. Eloonjääneet seitsemän ihmistä istuivat bussin takapenkeillä ja onnistuivat rikkomaan ikkunan ja kipuamaan sen kautta pakoon. He saavat Pirogovissa sairaalahoitoa palovammoihinsa.

Uhrien henkilöllisyyksien selvittäminen tulee bulgarialaisen BTV:n mukaan olemaan vaikeaa, sillä ruumiit olivat pahoin palaneita.

Bussiturman syy on vielä hämärän peitossa.

Bulgarian onnettomuuksia selvittävän laitoksen johtaja Borislav Sarafov kertoi, että viranomaiset selvittävät, johtuiko onnettomuus kuskin tekemästä inhimillisestä virheestä vai teknisestä viasta. Tulipalon syystä ei ole vielä tietoa.

Bussi ei törmännyt onnettomuuden yhteydessä muihin ajoneuvoihin. Keskikaidetta tuhoutui 50 metrin matkalta.

Bulgarian sisäministeri kertoi kuulleensa kaikenlaisia versioita onnettomuuden syiksi. Hän kertoi kuulleensa muun muassa polttoainevuodon mahdollisuudesta.

– Toivon, että onnettomuuden syy selviää hyvin pian, ja tutkimuslaitoksen kollegat tekevät työnsä, ministeri sanoi.

Pohjois-Makedonian pääministeri Zoran Zaev on keskustellut erään bussista selvinnen kanssa ja kertonut, että he nukkuivat onnettomuuden tapahtuessa ja heräsivät räjähdyksen ääneen.

Onnettomuus tapahtui Sofian lounaispuolella moottoritiellä lähellä Bosnekin kylää. Tieturvallisuusjärjestön edustaja on kertonut onnettomuuden tapahtuneen hyvin kaltevalla tieosuudella, jossa tiemerkinnät ovat puutteelliset ja jossa on aiemminkin tapahtunut onnettomuuksia.

Bulgarian väliaikaisen pääministerin Stefan Yanevin mukaan onnettomuus ei selity huonoilla tieolosuhteilla.

Rinne kohoaa tien toisella puolella onnettomuuspaikalla.

Onnettomuusbussi kuului Pohjois-Makedonian ulkoministerin mukaan suurempaan seurueeseen, joka palasi Skopjeen viikonloppumatkalta Istanbulista. Sky Newsin mukaan seurue matkusti neljällä bussilla. Matkaa oli yhteensä 800 kilometriä, mistä bussi oli onnettomuuden aikaan taittanut noin 600 kilometriä.

Bussi oli rekisteröity Pohjois-Makedoniaan, missä on suuri albaanivähemmistö. Albanian ulkoministeri on kirjoittanut Twitterissä, että 45 uhria olisi kuulunut albaaniväestöön. Onnettomuusbussissa oli mediatietojen mukaan kuitenkin ainakin yksi Serbian ja yksi Belgian kansalainen, mutta ei ole tiedossa, selvisivätkö he onnettomuudesta elossa.

Kuolonuhrien joukossa oli viisi skopjelaisen alakoulun oppilasta. He kuuluivat samaan perheeseen. Uutistoimisto Reuters vieraili koululla, jossa oppilaat itkivät kuultuaan luokkatoveriensa kohtalosta.

Bussin kuljettaja kuoli välittömästi, eikä kukaan voinut avata bussin ovia, Bulgarian poliisin johtaja Stanimir Stanev kertoi.

Reuters haastatteli Adnan Yasharovskia, jonka 16-vuotias tytär Zuleikha selvisi onnettomuudesta.

– Hän itki. Hänen kätensä olivat palaneet, mutta muuten hän voi hyvin, isä kertoi.

– Hän ei sanonut paljoa, hän itki ja oli shokissa. Näin hänet vain (sairaalan) oven läpi koronapandemian takia, sillä he eivät päästäneet minua huoneeseen.

Seitsemän onnettomuusbussista selvinneen tila on sairaalan mukaan vakaa.