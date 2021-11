Bussi oli matkalla Istanbulista Pohjois-Makedonian pääkaupunkiin Skopjeen.

Bulgariassa ainakin 46 ihmistä on kuollut viime yönä tapahtuneessa bussiturmassa, kertoo Pohjois-Makedonian terveysministeri Venko Filipce. Uhreista 12 on ministerin mukaan alaikäisiä.

Filipce kertoi asiasta Bulgarian yleisradiolle BNT:lle vierailtuaan selviytyneiden luona sairaalassa pääkaupungissa Sofiassa.

Onnettomuuden syy on vielä epäselvä, mutta viranomaisten tämänhetkisen käsityksen mukaan turistibussissa syttyi tulipalo, minkä jälkeen se törmäsi suojakaiteeseen. Muita ajoneuvoja ei ollut osallisina onnettomuudessa.

Seitsemän ihmisen kerrotaan selvinneen turmasta hengissä mutta saaneen vakavia palovammoja. Kaikki selviytyjät ovat terveysministerin mukaan saman perheen jäseniä. Sairaalasta kerrotaan heidän tilansa olevan vakaa.

Mediatietojen mukaan bussi oli matkalla Turkin Istanbulista Pohjois-Makedonian pääkaupunkiin Skopjeen. Pohjois-Makedonian mediassa bussin on kerrottu olleen rekisteröity Besa Trans -matkatoimistolle, joka järjestää turisti- ja ostosmatkoja Istanbuliin.

Uhrien kansalaisuudesta on liikkunut monenlaisia tietoja. Tiettävästi joukossa on useita kansalaisuuksia, muun muassa ainakin yksi belgialainen. Pohjois-Makedonian pääministeri Zoran Zaev sanoi aiemmin uhrien olevan pohjoismakedonialaisia sillä perusteella, että bussi on rekisteröity Pohjois-Makedoniaan. Bulgarian poliisin johtaja Stanimir Stanev puolestaan on kertonut, että alustavien tietojen perusteella kaksi kuljettajaa oli Pohjois-Makedoniasta, mutta matkustajat olivat albanialaisia.

Onnettomuus tapahtui valtatiellä lähellä Bosnekin kylää noin 40 kilometriä Sofiasta etelään.

Bulgarian poliisin Stanev on sanonut kuljettajan kuolleen välittömästi, eikä kukaan voinut avata bussin ovia. Sairaalasta on kerrottu, että selviytyneet pelastautuivat hyppäämällä ulos ikkunoista.

Pohjois-Makedonian pääministeri Zaev on kertonut valtion uutistoimistolle Mialle puhuneensa yhdelle selviytyneistä.

– Hän sanoi heidän olleen unessa bussissa, kun kuului räjähdys. He onnistuivat rikkomaan yhden ikkunoista ja pelastamaan muutamia ihmisiä. Valitettavasti loput eivät onnistuneet, hän kertoi.

Zaevin mukaan myös täysi-ikäiset uhrit ovat nuoria, noin 20–30-vuotiaita.

Bulgarian, Pohjois-Makedonian ja Albanian ministereitä on vieraillut onnettomuuspaikalla tänään. Bulgarian sisäministeri Boiko Rashkov kertoi toimittajille, ettei hän ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa.

– Kukaan ei voi sanoa varmaksi, kuinka monta heitä (uhreja) on ja ketä he olivat. Ruumiit ovat pahasti palaneita, ja ne on tunnistettava yksi kerrallaan, hän sanoi.

Bulgariassa on tapahtunut useita bussionnettomuuksia, joissa ihmisiä on kuollut. 20 bulgarialaisturistia kuoli vuonna 2018, kun heitä kuljettanut bussi ajautui liirtoon märällä tiellä ja kaatui kumoon.

Virallisten tilastojen mukaan vuonna 2019 tieliikenneonnettomuuksissa kuoli noin 630 ihmistä, ja viime vuonna luku oli yli 460. Bulgariassa on alle seitsemän miljoonaa asukasta.

Tieturvallisuusjärjestön edustaja on kertonut onnettomuuden tapahtuneen hyvin kaltevalla tieosuudella, jossa tiemerkinnät ovat puutteelliset ja jossa on aiemminkin tapahtunut onnettomuuksia. Järjestö on valittanut kyseisestä tienpätkästä viranomaisille jo aiemmin.

Bulgarian väliaikainen pääministeri Stefan Yanev on kertonut, että tapahtuneesta on aloitettu tutkinta. Hänen mukaansa onnettomuus ei selity huonoilla tieolosuhteilla.