Saksan terveysministerin synkkä varoitus: ”Talven jälkeen kaikki ovat joko rokotettuja, toipuneita tai kuolleita”

Saksan koronatilanne on ennätyshuono ja täyttyvien sairaalapaikkojen vuoksi uusia koronarajoituksia harkitaan.

Saksan terveysministeri Jens Spahn laukoi maanantaina vakavan varoituksen, jos ihmiset eivät ota lisää koronarokotuksia:

– Kyynisesti sanottuna: luultavasti talven jälkeen kaikki ovat Saksassa joko rokotettuja, toipuneita tai kuolleita, sanoi ministeri syyttäen tartuntatilanteesta viruksen erittäin tarttuvaa deltamuunnosta, kertoo BBC.

– Siksi suosittelen kiireellisesti ottamaan rokotuksen.

Saksalaisista vasta 68 prosenttia on saanut täyden rokotussarjan. Taso on liian matala pandemia hallintaan. Saksassa on viime viikkoina ilmoitettu ennätysmäärä uusia koronatartuntoja ja tehohoitopaikat uhkaavat loppua.

Maanantaina ilmoitettiin 30 643 uutta koronatartuntaa. Yli 100 000 ihmistä kuollut Saksassa koronapandemian aikana.

– Useissa sairaaloissa tilanne on erittäin, erittäin vakava, huomautti Spahn.

Liittokansleri Angela Merkelin mukaan neljäs korona-aalto on ”iskenyt maahan täydellä voimalla”.

– Tämänhetkinen pandemiatilanne Saksassa on dramaattinen, en voi sanoa sitä muulla tavalla, väistyvä liittokansleri lausui keskiviikkona.

Saksan terveysministeriön alaisuudessa toimiva Robert Koch -instituutti totesi viime viikolla, että todelliset tartuntaluvut voivat olla jopa kaksin- tai kolminkertaisia, sillä vain osa tartunnoista raportoidaan.

– Meillä on edessä todella kauhea joulu, jos emme nyt ryhdy toimiin, instituutin johtaja Lothar Wieler sanoi.

Liittokansleri Merkel kertoi torstaina, että Saksa alkaa vaatia terveydenhoitoalan ja vanhustenhoidon työntekijöiltä koronarokotuksen ottamista.

Lisäksi Saksa alkaa vaatia koronapassia massatapahtumissa ja esimerkiksi kulttuuri- ja urheilulaitoksissa alueilla, joissa sairaalassa on koronataudin vuoksi enemmän kuin kolme koronapotilasta sataatuhatta asukasta kohde