Rokottamattomien pääsyä useisiin palveluihin rajoitetaan Tshekissä ja Slovakiassa maanantaista alkaen.

Tshekki ja Slovakia seurasivat maanantaina Itävallan jalanjälkiä asettamalla koronarajoituksia rokottamattomille. Maanantaista lähtien rokottamattomilla ei ole enää pääsyä esimerkiksi ravintoloihin, baareihin, kampaajalle tai suuriin yleisötapahtumiin, elleivät he ole sairastaneet koronaviruksen aiheuttamaa tautia puolen vuoden sisällä.

– Tämä on koronasulku rokottamattomille, Slovakian pääministeri Eduard Heger sanoi viime viikolla lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

– Tilanne on kriittinen, eikä meillä ole aikaa, perusteli uusia rajoituksia puolestaan Tshekin pääministeri Andrej Babis.

Itävalta tosin laajensi omaa koronasulkuaan maanantaina koko väestöä koskevaksi, sillä osittaisen sulun ei nähty olevan enää riittävä toimenpide epidemian pahentuessa.

Samaan aikaan Tshekissä sairaalat ovat kuormittuneet niin, että hallitus on määrännyt sotilaita niiden avuksi. Maan teho-osastoilla hoidetaan tällä hetkellä Reutersin mukaan yli 700:aa koronapotilasta, joista valtaosa on rokottamattomia.

Tshekin hallituksen oli määrä keskustella myöhemmin maanantaina hätätilan julistamisesta. Se mahdollistaisi alan opiskelijoiden tuomisen terveydenhuollon avuksi.

Paikallisen lääkäriliiton johtajan mukaan maanantaina voimaan astuneet rajoitukset ovat kuitenkin liian vähäisiä ja liian myöhäisiä tilanteeseen nähden. Liitto vaatii kattavan koronasulun julistamista välittömästi.

– Vaadimme pikaisesti pakollisia rokotuksia terveydenhuollon työntekijöille ja sosiaalityöntekijöille, ja suosittelemme sitä myös opetusalalle, liiton puheenjohtaja Milan Kubek sanoi televisiohaastattelussa.

Slovakiassa hallitus on määrännyt ravintolat sulkemaan tilansa suurimmassa osassa maata ja siirtymään pelkän noutoruoan myyntiin. Rokottamattomien pääsyä useiden palveluiden pariin on rajoitettu.

Slovakian rokotekattavuus on Euroopan pienimpiä, sillä vain 42,7 prosenttia koko väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta. Tshekissä taas 58,4 prosenttia ihmisistä on täysin rokotettuja.

Kummankin maan hallitukset toivovat, että uudet rajoitustoimet kannustaisivat ihmisiä ottamaan rokotuksia.