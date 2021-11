Pahamaineisen Wagner-palkkasoturiyhtiön on perustanut presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Jevgeni Prigozhin (kuvassa vasemmalla). Wagner-sotilaista on liikkunut runsaasti tietoja maailman eri kriisipesäkkeissä, joissa Venäjällä on intressejä, mutta joihin se ei ole halunnut lähettää suoraan omia joukkoja.