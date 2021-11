Euroopan pitäisi katkaista paha kierre, joka johtaa väkivaltaan ja tartuntojen kasvuun, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Pelkoa ja vihaa Euroopassa. Mielenosoituksia ja mellakoita. Ja talvi vasta alkaa.

Pettymyksen tunne vallitsee maanosan toista täyttä pandemiatalvea. Ei tullutkaan helpotusta, tuli uusia koronasulkuja. Itävalta on ilmoittanut pakkorokotuksista.

Pettymyksen tunne on ihan ymmärrettävä. Elämä on aina vain vaikeampaa kuin silloin joskus ennen.

Se ruokkii erilaisia salaliittoteorioita ja ne ruokkivat mielenosoituksia ja levottomuuksia. Niillä taas alkaa olla jo poliittistakin merkitystä. Viikonloppuna mellakoitiin Hollannissa ja Belgiassa.

Vaikutusta hillitsee koronaskeptikkojen ideologian hämäryys. Mukana on vaikutteita niin äärioikealta kuin hippiliikkeestäkin. Monet mukaan innostuneet ovat olleet ennen aivan epäpoliittisia, mikä taas ei auta valtioiden päätöksenteon ymmärtämisessä.

He ovat silti tulisesti suuttuneet. Ja kun ihminen on tulisesti jotain mieltä pari vuotta, koko maailmankuva muuttuu.

Nyt kaduilla lähteneistä ihmisistä joitakin nähdään siellä vielä vuosikymmentenkin kuluttua, kun heidän ajamansa asiat ovat ehtineet vaihtua jo moneen kertaan.

Suluilla ja rajoituksilla on syynsä. Monissa Euroopan maissa tartunnat nousevat taas kuin raketit. Ja myös sairaaloiden teho-osastot täyttyvät taas.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge arvioi BBC:lle, että puoli miljoonaa eurooppalaista voi menehtyä pandemiaan ennen kevättä ilman tiukkoja toimia.

Kyllä rokotukset toimivat. Niiden ansioista tilanne ei ole yhtä hallitsematon kuin viime talvena. Mutta rokotukset eivät ole tuoneet toivottua laumasuojaa. Tähän on syynsä niin viruksessa kuin ihmisten tavoissakin.

Moni eurooppalainen poliitikko ja asiantuntijakin ehti olla turhan toiveikas puheissaan. Tarkoitus oli rauhoittaa vakavaa sairastumista ja kuolemaa pelkääviä ihmisiä.

Mutta ei se niin vain käynyt. Nyt kolmannesta rokotuskierroksesta alkaa tulla selvä asia.

Palaneita pyöriä Rotterdamissa. Hollannissakin oli levoton viikonloppu.

Monissa läntisen Euroopan maissa ollaan vielä kaukana Suomenkin rokotuskattavuudesta. EU:n itäisissä osissa se on aivan riittämätön.

Tuhoisa kierre: kun rokottamattomia on paljon, myös sairastuneita on paljon. On pakko tehdä jotain. Ainoa mitä voidaan tehdä on palauttaa rajoituksia. Niitä taas vastustetaan ja kiivaimmat vastustajat löytyvät rokottamattomien parista.

Niinpä kulkutauti leviää ja taas tarvitaan rajoituksia. Tätä solmua Eurooppa avaa tämänkin talven.