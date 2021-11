Valko-Venäjän opposition mukaan siirtolaisten houkuttelu maahan on kääntymässä Aljaksandr Lukashenkaa itseään vastaan, sillä Euroopan rajojen sulkeutuessa yhä useampi ei halua enää poistua Valko-Venäjältä.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti kertoo, että noin sata siirtolaista on jouduttu viemään valkovenäläisiin sairaaloihin Valko-Venäjän ja Puolan vastaiselta rajalta.

Hrodnan johtava terveysviranomainen Ljudmila Keda ilmoitti, että sairastuneiden joukossa on todettu myös koronavirusta. Kedan kerrotaan antaneen lausuntonsa Maailman terveysjärjestön (WHO) delegaatiolle, joka oli saapunut tarkistamaan siirtolaisten tilannetta Valko-Venäjän puolelle.

Siirtolaiset ovat päässeet Valko-Venäjällä Hrodnan alueella nyt nukkumaan lämpimään, mutta tiiviissä olosuhteissa esimerkiksi virukset leviävät helposti.

Kedan mukaan sairastuneet on viety paikallisiin sairaaloihin Bruzgin logistiikkakeskuksesta, jonne Puolan vastaiselle rajalle pyrkineet siirtolaiset oli sijoitettu.

– Me viemme potilaat Hrodnaan. Tähän mennessä olemme vieneet noin sata henkilöä, Keda sanoi.

Kedan mukaan sairastuneilla on useimmiten keuhkokuumetta ja muita hengitysteiden sairauksia, vatsasairauksia sekä eriasteisia ruhjeita ja vammoja.

– Osa ihmisistä on viety kylmettymisen ja sitä johtuvien vilustusmistautien vuoksi, muun muassa keuhkokuumetta on. On myös yksi potilas, jolla on koronaviruksen aiheuttama vakava keuhkokuume.

Valko-Venäjän maanpaossa olevan oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan tiimissä kuvaillaan nyt, että siirtolaisten houkuttelutemppu on kääntymässä pikku hiljaa itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

– Olemme saaneet tietää, että Valko-Venäjälle jäämistä haluavien siirtolaisten määrä kasvaa… Kuten oli arvattavissa, provokaatio on kääntynyt Lukashenkaa itseään vastaan, Tsihanouskajan avustaja Frantsishak Vjatshorka kirjoitti Twitterissä.

Vjatshorkan mukaan Lukashenkan hallinnon viranomaiset yrittävät kertoa siirtolaisille, että nämä eivät saa jäädä maahan. Ongelmana on kuitenkin se, että monilla ei ole mitään paikkaa, mihin palata, elleivät he saa jatkaa matkaansa eteenpäin Eurooppaan.

Lukashenkan ottama riski liittyy myös siihen, että hänen omat tukijansa eivät halua nähdä Minskin muuttuvan siirtolaisten kauttakulkupaikaksi. Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka paljon Eurooppaan haluavia siirtolaisia on Valko-Venäjän puolella, mutta arviot liikkuvat useissa tuhansissa.