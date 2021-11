Raportti: Yhdysvalloista tuli ensimmäistä kertaa taantuva demokratia – historiallinen käänne nähtiin Trumpin kauden loppumetreillä

Yli kaksi kolmasosaa maailman väestöstä elää joko epädemokraattisissa maissa tai maissa, joissa demokraattiset vapaudet ovat uhattuina, kertoo kansainvälisen demokratiainstituutin IDEA:n maanantaina julkaistu raportti.

Maailma on muuttumassa entistä autoritäärisemmäksi samaan aikaan kuin itsevaltaiset hallinnot muuttuvat entistä röyhkeämmiksi vastarintaa tukahduttaessaan. Myös demokraattiset maat ottavat takapakkia niiden johtajien omaksuessa autoritäärisiä menetelmiä, joilla rajoitetaan sananvapautta ja heikennetään oikeusvaltiota.

Näin kertoo maanantaina julkaistavassa raportissaan kansainvälinen demokratiainstituutti IDEA, joka on tarkkaillut demokratian kehittymistä vuodesta 1975 lähtien. Tukholmassa päämajaansa pitävän instituutin mukaan koronapandemia on kiihdyttänyt kehitystä entisestään.

– Demokratia on vaarassa. Sen olemassaoloa vaarantavat useat samanaikaiset uhat, jotka kumpuavat sekä sisäpuolelta että autoritäärisyyden nousevasta aallosta. Koronapandemia on pahentanut näitä uhkia hätätilojen asettamisen, disinformaation leviämisen sekä itsenäisen median ja ilmaisunvapauden murskaamisen myötä, raportissa kerrotaan.

Valkovenäläiset mellakkapoliisit taltuttivat miestä Minskissä järjestetyssä presidentti Aljaksandr Lukashenkan vastaisessa mielenosoituksessa syyskuussa 2020.

The Global State of Democracy 2021 – Building Resilience in a Pandemic Era -raportin mukaan maailman maista useampi kuin koskaan aiemmin kärsii ”demokratian eroosiosta” eli demokratian laadun taantumisesta. Raportissa mainitaan kenties suurimpina viimeaikaisina iskuina demokratian ihanteita kohtaan Afganistanin hallinnon kaatuminen sekä ”globaalin demokratian linnakkeen” eli Yhdysvaltojen luisuminen autoritääristen taipumusten uhriksi.

– Tänä vuonna nostimme Yhdysvallat ensimmäistä kertaa taantuvien demokratioiden joukkoon, mutta keräämämme data viittaa siihen, että taantuminen alkoi jo viimeistään vuonna 2019, raportin tekijät kertoivat AFP:n mukaan.

Raportin mukaan historiallinen käänne tapahtui Yhdysvalloissa vuosina 2020–2021, kun entinen presidentti Donald Trump kyseenalaisti presidentinvaalien tulosten legitimiteetin.

– Yhdysvallat on suorituskykyinen demokratia, joka jopa paransi sijoitustaan puolueettoman hallinnon indikaattoreilla vuonna 2020. Kansalaisvapauksien heikentyminen ja hallinnon valvonta viittaavat kuitenkin siihen, että demokratian perusteissa on vakavia ongelmia, raportin koostamiseen osallistunut Alexander Hudson kertoi AFP:lle.

Raportin mukaan Trumpin esittämät, perusteettomat väitteet vaalivilpistä rapauttivat perusluottamusta vaaliprosessiin, ja kehitys kulminoitui lopulta Washingtonissa Capitolilla kongressirakennukseen viime tammikuussa kohdistuneeseen hyökkäykseen.

– Yhdysvalloissa demokratian näkyvä heikentyminen on yksi huolestuttavimmista kehityskuluista. Se näkyy kasvavana taipumuksena kyseenalaistaa luotettavien vaalien tuloksia, pyrkimyksinä estää vaaleihin osallistumista sekä hallinnasta karanneena polarisaationa, IDEA:n pääsihteeri Kevin Casas-Zamora sanoi instituutin julkaisemalla videolla.

Raportin tekijöiden mukaan hyvä uutinen on se, että kansalaisyhteiskunta on vahvempi kuin koskaan. Kuva Skotlannin Glasgow’ssa marraskuun alussa järjestetystä ilmastomielenosoituksesta.

Yli kaksi kolmasosaa maailman väestöstä elää raportin mukaan joko epädemokraattisissa maissa tai maissa, joissa demokraattiset vapaudet ovat uhattuina. Erityisen huolestuttavia esimerkkejä demokratian taantumisesta löytyy raportin tekijöiden mukaan Yhdysvaltojen lisäksi maailman suurimpiin maihin kuuluvista maista kuten Brasiliasta ja Intiasta.

Huolestuttaviksi taantuneiksi demokratioiksi raportissa mainitaan myös kolme EU:n jäsenmaata: Unkari, Puola ja Slovenia.

Viimeisen vuosikymmenen kuluessa taantuvien demokratioiden määrä on tuplaantunut, ja viime vuonna autoritäärisyyttä kohti etenevien maiden määrä ylitti demokratian suuntaan liikkuvien valtioiden määrän viidettä vuotta peräjälkeen.

Raportin tekijät odottavat saman suunnan jatkuvan myös tänä vuonna.

Huolestuttavasta kehityksestä huolimatta raportista löytyy myös hyviä uutisia. Casas-Zamoran mukaan demokratia on ”paljon kestävämpi kuin itsevaltiaat luulevat”.

– Kansalaisyhteiskunta on aktiivisempi kuin koskaan, ja voimme nähdä sen kaikkialla – rohkeista oppositiohahmoista, jotka taistelevat itsevaltiaita vastaan Nicaraguassa, Myanmarissa ja Valko-Venäjällä sekä tuhansista nuorista ihmisistä, jotka ovat jalkautuneet kaduille vaatimaan rauhanomaisesti hallituksiaan ottamaan ilmastonmuutoksen vakavasti, hän sanoi.