Puolaan päässeet siirtolaiset kertovat, mitä Valko-Venäjän puolella todella tapahtui

”Meillä ei ollut vettä, ei ruokaa, ei mitään.”

Puolaan laittomasti tulleet siirtolaiset kertovat Valko-Venäjän rajavartioiden antaneen heille välineitä ja pakottaneet ylittämään rajan.

Uutistoimisto Reuters tapasi siirtolaisia puolalaisten ylläpitämässä ”turvatalossa” rajan lähellä. Vaikka Valko-Venäjä on jo purkanut rajalla olleet siirtolaisleirit, väittävät niissä olleet joutuneensa pakotetuksi rajan yli.

Katso video otsikon alla olevasta ruudusta.

Marraskuun 12. päivästä saakka rajalla ollut syyrialainen kertoi, että valkovenäläiset viranomaiset kuljettivat heidät metsän läpi ja käskivät ”menemään Puolaan” uhaten, että kieltäytyviä vastaan käytetään voimakeinoja.

– Emme päässeet rajan yli, joten he yrittivät voimakeinoin pakottaa meitä, hän sanoi.

Siirtolaisille jaettiin ruokaa Valko-Venäjän puolella.

– Meillä ei ollut vettä, ei ruokaa, ei mitään... He (valkovenäläiset) keräsivät meitä noin 500 hengen joukon, joka tuotiin yöllä rajalle. He työnsivät meidät metsästä raja-aidalle, antoivat jonkinlaiset tikkaat ja me ylitimme rajan ja katosimme metsään, kertoi kolme vuotta Libanonissa asunut syyrialaissiirtolainen.

Puolan poliisin mukaan Starzynan kylän lähellä perjantaina valkovenäläissotilaat heittelivät kivillä Puolan rajavartioita, poliiseja ja sotilaita vahingoittaen poliisiautoja.

– Ihmiset yrittivät ylittää rajan katkomalla aitaa... Paikalla oli useita valkovenäläisiä rajamiehiä pukeutuneina siviilivaatteisiin. He heittelivät kiviä ja antoivat siirtolaisille välineitä laittaa raja-aitaa vasten. He huusivat: ”menkää, menkää, ette voi tulla takaisin”. Yhdellä siirtolaisella oli jäänyt perhe ja hän yritti takaisin, mutta hänelle huudettiin: ”Jos tulet takaisin niin tapamme sinut”, kertoi Irakin kurdi Reutersille.

Aidoilla rajattu siirtolaisleiri Bruzgissa Valko-Venäjällä.

Rajan ylitystä yrittävien siirtolaisten määrä on laskenut perjantaista, kun Minsk muutti taktiikkaansa.

Puolan rajavartioston mukaan perjantaina ilmoitettiin 195 yritystä, kun torstaina määrä oli 250 ja keskiviikkona 501. Varsova varoittaa silti, ettei siirtolaiskriisi ole lähelläkään loppumista.