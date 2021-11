Kommentti: Ehdoton palautus­kielto on diktaattoreille kuin kiehtova kutsu­kortti – voisiko toisen valtion lamauttaa aseettomilla avun­pyytäjillä?

Valko-Venäjä testaa parhaillaan Venäjän tuella niin kutsuttua ”siirtolaisasetta” Eurooppaa vastaan. Kyse ei ole vain Aljaksandr Lukashenkasta ja Vladimir Putinista: demokraattisten valtioiden noudattamia ehdottomia ihmisoikeusperiaatteita voivat käyttää hyväkseen tulevaisuuden diktaattorit, Arja Paananen kirjoittaa.

Helsingissä toimiva 31 jäsenmaan hybridiosaamiskeskus on aloittamassa vuodenvaihteessa tärkeän selvitystyön.

Tarkoituksena on käydä läpi kaikki kansainväliset sopimukset ja lait, jotka sääntelevät toisaalta turvapaikanhakijoiden asemaa ja toisaalta valtioiden oikeutta suojella itseään vakavissa poikkeustilanteissa.

Kansainvälistä yhteisymmärrystä näistä periaatteista ei tällä hetkellä ole. Tilanne on lievästi sanottuna sekava.

Kaikki kilpistyy hybridivaikuttamisen muotoon, jota kutsutaan nimellä lawfare. Sanalle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta sen pohjana on englannin kielen sodankäyntiä tarkoittava sana warfare.

” Pakotetaan vastustaja noudattamaan sen itsensä hyväksymiä lakeja ja sopimuksia.

Lawfaressa on kysymys tietynlaisesta sodankäynnistä lakien avulla. Eli esimerkiksi siitä, että pakotetaan vastustaja noudattamaan sen itsensä hyväksymiä lakeja ja sopimuksia, mutta jätetään samalla itse noudattamatta omia velvoitteita.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa YK:n Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 ja sen laajennus vuodelta 1967. Valko-Venäjä ja Venäjä ovat itse allekirjoittaneet juuri nuo samat sopimukset, joihin paljon puhuttu turvapaikanhakijoiden ehdoton palautuskielto perustuu.

Valko-Venäjän kautta Eurooppaan on pyrkinyt paljon erityisesti Irakin kurdeja perheineen. He ovat maksaneet matkastaan suuria summia salakuljettajille.

Kun Valko-Venäjä haalii nyt omalle maaperälleen siirtolaisia ja lähettää heidät turvapaikanhakijoiksi Puolaan, Liettuaan ja Latviaan, hybridivaikuttamisen teho varmistetaan lawfaren avulla. Euroopan unioni haluaa olla ihmisoikeuksien ja demokratian malliyhteisö, jonka olisi pidettävä kaikissa oloissa kiinni omista periaatteistaan.

Ihmisoikeusaktivistien mukaan turvapaikanhakijoiden pikakäännyttäminen takaisin Valko-Venäjälle on tuomittavaa. Valko-Venäjällä on yhä voimassa kuolemantuomio, ja maa on äärimmäisen vaarallinen Aljaksandr Lukashenkan vastaiselle oppositiolle.

Mutta voiko tästä vetää automaattisesti johtopäätöksen, että Valko-Venäjä on vaarallinen myös niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat tulleet maahan vapaaehtoisesti turistin statuksella? Ainakaan Liettuan mukaan ei voi.

Liettuan mielestä Valko-Venäjä on turvallinen maa kolmansien maiden kansalaisille, mutta Lukashenkan vastaisille valkovenäläisaktivisteille Liettua takaa yhä edelleen suojelua.

Valko-Venäjän turvallisuuspalvelun roolista siirtolaisvirran järjestäjänä kertoo paljon myös se, että Euroopan rajoille nyt vaeltaneiden avunpyytäjien joukossa ei ole näkynyt Lukashenkaa pakenevia valkovenäläisiä. He ovat joko vankilassa, paenneet jo jotain muuta kautta tai heidät seulotaan etukäteen pois rajalle työnnettävän ihmisvirran joukosta.

Valko-Venäjän viranomaisten julkisuuteen antamassa kuvassa näkyy siirtolaisia Puolan rajan läheisyydessä sijaitsevassa logistiikkakeskuksessa.

Kansainvälisessä oikeudessa on paljon hienoja periaatteita, jotka sääntelevät valtioiden toimintaa.

On muun muassa kielto sekaantua toisen valtion asioihin ja velvollisuus estää valtion alueen käyttö toisen valtion oikeuksien haittaamiseen. On myös loukatun valtion oikeus ryhtyä vastatoimiin.

Lisäksi on ihmiskaupan kielto sekä siitä johdetut kiellot järjestää siirtolaisten salakuljetusta ja laitonta maahantuloa. Lukashenkan tapauksessa on esimerkiksi näyttöä siitä, että hänen alaisuudessaan toimiva valtiollinen matkatoimisto ja valtiollinen lentoyhtiö ovat osallistuneet juuri tällaiseen toimintaan.

Turvapaikanhakijoiden käännyttäminen kuuluu myös valtioiden oikeuksiin, mutta siihen on lupa vasta, kun jokaisen hakijan henkilökohtainen tilanne on tutkittu perusteellisesti. Juuri tähän kohtaan Lukashenka ja häntä tukeva Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat iskeneet.

Irakilainen Dora-äiti ja Ines-lapsi kuvattuina Liettuassa rajapoliisin tukikohtaan perustetussa telttaleirissä elokuun alussa. Doran mukaan hänen miehensä käännytettiin heti rajalta takaisin Valko-Venäjälle.

Muutamat tuhannet maahantulijat eivät kaada mitään valtiota, mutta sisäistä eripuraa ilmiö on onnistunut saamaan jo aikaan Euroopan unionissa.

Mutta entäpä jos mietitään maailmaa pidemmälle tulevaisuuteen.

” Joitakin valtion turvallisuuteen liittyviä lakeja olisi hyvä olla olemassa juuri siksi, että niitä ei tarvitsisi käyttää koskaan.

Mikäli kansainvälinen yhteisö tulisi lopputulokseen, jonka mukaan Valko-Venäjän kautta Eurooppaan pyrkineitä ja pyrkiviä Lukashenkan ajamia siirtolaisia ei voi oikeutetusti ”työntää takaisin”, kyseessä olisi sinänsä voitto kaikkien ihmisten oikeudelle hakea suojaa ja turvaa. Pyrkijöiden joukossa on nimittäin takuulla monia aivan aidossa hädässä olevia ihmisiä.

Mutta sitäkin suurempi voitto se saattaisi olla kyynisille diktaattoreille.

Entä jos tulevaisuudessa esimerkiksi useammat diktaattorit yhdessä toimien saisivat päähänsä ryhtyä lamauttamaan Eurooppaa lähettämällä rajojen yli kymmeniä miljoonia – tai määrättömän määrän – aseettomia avunpyytäjiä? Koska kyseessä eivät olisi sotilaat tai tunnuksettomat sotilaat eikä kyseessä olisi aseellinen hyökkäys, kohdevaltioiden olisi lähtökohtaisesti otettava kaikki tulijat vastaan.

Eurooppaan matkanneita siirtolaisia on myös menehtynyt Puolan vastaisella rajalla. Kuvassa on kahden turvapaikanhakijan hauta Bohonikin muslimihautausmaalla Puolan puolella.

Kun Suomessa keskustellaan nyt valmiuslain muuttamisesta ja mahdollisuudesta sallia turvapaikka-anomusten vastaanottamisen keskeyttäminen vakavassa poikkeustilanteessa, monet ihmisoikeusaktivistit pitävät hanketta täysin pöyristyttävänä. Heidän pelkonsa on, että jos tällainen ylipäätään sallitaan, sitä ryhdytään käyttämään kevyin perustein ja siitä voi tulla pian vallitseva käytäntö.

Pelko on aiheellinen. Jos poikkeuslakeja hyväksyttäisiin, niiden käyttö olisi määriteltävä niin tiukasti, että niitä ei voitaisi käyttää väärin ihmisoikeuksien rajoittamiseen ja kansainvälisistä sopimuksista luistamiseen niin kutsuttuna tavallisena aikana.

Kannattaa silti ajatella myös toisin päin. Jos me itse sidomme omat kätemme ja sallimme diktaattoreiden käyttää aseettomia siviilejä meitä vastaan, eikö juuri se aseta nämä hyväksikäytetyt ihmiset vaaraan meidän itsemme lisäksi?

SuomEN mahdollisten lakimuutosten on oltava sellaisia, että ne ovat kansainvälisen oikeuden kannalta perusteltavissa. Siksi on hyvä, että Helsingissä toimiva Euroopan hybridiosaamiskeskus (HybridCoE) tekee nyt selvityksen voimassa olevista sopimuksista ja laeista, jotta niistä voisi syntyä uudenlainen laajempi yhteisymmärrys. Keskuksen jäseninä ovat Euroopan kaikki suurimmat valtiot ja lisäksi myös Yhdysvallat ja Kanada.

Demokraattisilla valtioilla on armeijat ja aseet pääasiassa sen vuoksi, että niitä ei tarvitsisi käyttää koskaan. Joitakin valtion turvallisuuteen liittyviä lakeja olisi hyvä olla olemassa myös juuri siksi, että niitä ei tarvitsisi käyttää koskaan.

Jos demokraattinen valtio lisäisi omaan keinovalikoimaansa yksiselitteisen mahdollisuuden pysäyttää vihamieliseen hybridivaikuttamiseen valjastetut siirtolaisvirrat, tätäkään laki-instrumenttia ei tarvitsisi käyttää ehkä ikinä. Pelkkä lain olemassaolo toimisi riittävänä viestinnällisenä jarruna.

Mutta jos meillä ei tätä mahdollisuutta ole, se on kuin houkutteleva kutsukortti tulevaisuuden diktaattoreille.