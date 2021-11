Kansalaiset pääsevät valitsemaan päättäjiään ensimmäistä kertaa sitten toissa vuoden, jolloin maassa alkoivat laajat tasa-arvoa vaativat mielenosoitukset.

Chilessä kansalaiset suuntaavat tänään vaaliuurnille valitsemaan maalle uutta presidenttiä ja parlamenttia.

Vaaleihin kohdistuu erityistä kiinnostusta, sillä kansalaiset pääsevät valitsemaan päättäjiään ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun maassa alkoivat toissa vuonna laajat tasa-arvoa vaativat mielenosoitukset. Mielenosoitukset johtivat käynnissä olevaan perustuslain uudistamisprosessiin.

Vaaleja on luonnehdittu poliittisesti jakautuneimmiksi sitten 1990-luvun vaihteen, jolloin Chile palasi diktaattori Augusto Pinochetin vallasta demokratian tielle.

Presidenttikandidaatteja on seitsemän, joista mielipidemittauksia on johtanut laitaoikeistolainen Jose Antonio Kast. Hänen vahvin haastajansa on entinen opiskelijajohtaja, vasemmiston 35-vuotias Gabriel Boric.

Vihreiden arvojen kannattaja vastaan maahanmuuttokriitikko

Profiileiltaan Kast ja Boric eroavat toisistaan suuresti. Kast on vanhoillisten arvojen kannattaja, joka on suhtautunut kriittisesti maahanmuuttoon ja kampanjoinut turvallisemman Chilen puolesta. Häntä on verrattu esimerkiksi Donald Trumpiin ja Jair Bolsonaroon, mutta etenkin vaalien alla hänen esiintymisensä on ollut verrokkejaan pidättyväisempää.

Boric puolestaan on kampanjoinut tasa-arvon ja vihreiden arvojen ehdokkaana.

Jos yksikään presidenttiehdokkaista ei kerää äänestyksessä yli puolia äänistä, järjestetään toinen kierros joulukuun 19. päivänä.

Äänestyspaikat avautuvat Suomen aikaa iltapäivällä ja sulkeutuvat myöhään illalla. Vaalien tuloksia voidaan näin ollen odottaa vasta maanantain puolella.