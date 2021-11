Rotterdamin poliisi ampui varoituslaukauksia koronarajoituksia vastustaneen mielenosoituksen muututtua mellakaksi – seitsemän loukkaantui, kymmeniä pidätettiin

Tälle päivälle suunniteltu mielenosoitus Amsterdamissa peruttiin tapahtumien johdosta.

Alankomaissa poliisi ampui perjantaina varoituslaukauksia koronavirusrajoituksia vastustavien protestien yhteydessä. Seitsemän loukkaantui ja useita kymmeniä ihmisiä pidätettiin, kun kaaos puhkesi satamakaupungin keskustassa perjantai-iltana.

Poliisin mukaan loukkaantumiset aiheutuivat ammutuista laukauksista. Loukkaantuneista yksi oli poliisi.

Mellakan jälkiä Rotterdamissa.

Paikallispoliisin mukaan Rotterdamissa järjestetyt mielenosoitukset yltyivät mellakoiksi. Sosiaalisessa mediassa levisi huhu, jonka mukaan yksi ihminen olisi kuollut yöllisissä mellakoissa, mutta poliisi kumosi väitteen.

– Poliisi pakotettiin vetämään aseensa ja jopa ampumaan suoria laukauksia, pormestari Ahmed Aboutaleb sanoi lehdistötilaisuudessa varhain lauantaina.

Kun Aboutalebia pyydettiin luonnehtimaan tapahtumaa, hän kuvaili sitä ”väkivallan orgiaksi”.

Rotterdamin poliisi kertoi Twitterissä, että protestien yhteydessä sytytettiin tulipaloja ja lauottiin ilotulitteita. Twiitin mukaan poliisi on ampunut useita varoituslaukauksia. Poliisi on myös käyttänyt vesitykkejä.

Poliisin edustaja kertoi AFP:lle, että ainakin yksi poliisiauto oli sytytetty tuleen protesteissa, jotka alkoivat iltakahdeksalta paikallista aikaa. Lisäksi palamaan sytytettiin muun muassa sähköpotkulautoja.

Paikalliset viranomaiset ottivat käyttöön hätätoimen, jolla pystytään estämään ihmisten kokoontuminen alueella. Myös Rotterdamin vilkas rautatieasema suljettiin.

Mielenosoittajia Rotterdamissa perjantaina.

Tutkinta alkamassa

Hollannin oikeusministeri Ferd Grapperhaus tuomitsi mellakan lauantaina ja pahoitteli mielenosoittajien aiheuttamaa huomattavaa tuhoa. Hänen mukaansa järjestystä palautetaan nyt Rotterdamissa.

– Mellakat ja äärimmäinen väkivalta poliiseja ja palomiehiä vastaan ​​viime yönä Rotterdamissa olivat kauhistuttavia. Miehiä ja naisia, jotka menevät kaduille turvallisuutemme vuoksi joka päivä, on heitetty kivillä ja ilotulitteilla, Grapperhaus sanoi viitaten poliisiin.

Mellakoiden tutkinta on alkamassa. Grapperhausin mukaan poliisi ja yleinen syyttäjä tekevät kaikkensa, jotta mellakoitsijat jäljitetään, heitä vastaan nostetaan syytteet ja he saavat rangaistuksen.

Lauantaille Amsterdamiin suunniteltu mielenosoitus koronarajoituksia vastaan ​​peruttiin Rotterdamin mellakan takia. Sen sijaan eteläisessä Bredan kaupungissa lauantaiksi suunniteltu mielenosoitus jatkuu paikallisten tiedotusvälineiden mukaan.

Yksi mielenosoituksissa loukkaantuneista on poliisi.

Yli 21 000 uutta tartuntaa

Hollannissa on voimassa osittainen koronasulku lisääntyneiden koronavirustartuntojen takia. Sulku alkoi viime viikon lauantaina ja sen on määrä kestää kolme viikkoa. Tämän jälkeen hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen. Se on pohtinut vaihtoehtoa, jossa rokottamattomia ei jatkossa päästettäisi baareihin ja ravintoloihin.

Baarien, ravintoloiden, kahviloiden ja supermarkettien tulee sulun aikana sulkea ovensa kello 20. Ei-välttämättömät liikkeet suljetaan kahta tuntia aiemmin.

Ihmisiä on ohjeistettu työskentelemään etänä. Tapahtumia on peruttu ja jalkapallo-otteluita pelataan ilman yleisöä.

Hollanti oli ensimmäinen Länsi-Euroopan maa, joka päätyi tänä talvena osittaiseen sulkutilaan.

Maassa kerrottiin perjantaina yli 21 000 uudesta koronatartunnasta.